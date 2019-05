Meteorológovia varujú pred povodňami z dažďa v okrese Michalovce

Na archívnej snímke rieka Latorica. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 26. mája (TASR) – Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú pred možnými povodňami z trvalého dažďa, ktoré by mohli vzniknúť na východe Slovenska v okrese Michalovce. V tejto lokalite je vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výzvy.uvádzajú meteorológovia.Výstraha platí do pondelka 27. mája do 10.00 h.