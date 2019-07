Hasiči likvidujú veľký požiar v berlínskom nákupnom centre

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. júla (TASR) - Ro.zsiahly požiar vypukol vo štvrtok v areáli nákupného centra v berlínskej štvrti Lichtenberg. S odvolaním sa na miestny hasičský zbor o tom informovala agentúra DPA.Horieť najskôr začal jeden z kontajnerov na trhovisku vo vnútri nákupného centra Don Xuan a plamene sa následne rozšírili aj do skladových priestorov. Celkovo postihli plochu s rozlohou približne 5000 metrov štvorcových.oznámil na Twitteri berlínsky hasičský zbor.Po 16.30 h informoval, že do operácie bolo nasadených asi 200 hasičov. Jej hlavným cieľom je zamedziť rozšíreniu plameňov na okolité budovy.Z miesta doposiaľ nehlásia nijaké zranenia."Požiadali sme obyvateľov tejto štvrte, aby z oblasti odišli alebo si prinajmenšom zatvorili okná a dvere," uviedol hovorca hasičov a dodal, že stĺp čierneho dymu je dobre viditeľný až z berlínskeho námestia Alexanderplatz.Či sa v čase požiaru nachádzali v sklade nejakí ľudia, nie je jasné. "Momentálne sa do horiacej budovy dostať nevieme, plamene hasíme len z vonka," dodal hovorca hasičov.Don Xuan Center je známe nákupné centrum pozostávajúce prevažne so skladov a zastrešených trhovísk, na ktorých sa predávajú tovary pochádzajúce prevažne z ázijských krajín.