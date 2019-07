Vyberáte nový notebook? Pred kúpou si dobre zvážte čo vlastne potrebujete

Skvelým príkladom sú notebooky, na ktoré na nás číha reklama z každej strany. Či sa jedná o väčších alebo menších predajcov, tak sa nás pokúšajú mnohokrát presvedčiť, že práve ich notebook je ten „najlepší“, „najvýkonnejší“ a „najlacnejší“. Skutočnosť však častokrát býva iná. Preto je dobré vyhýbať sa klamlivej reklame.

Niekoľko rád ako si vybrať nový notebook

Pri kúpe nového notebooku vždy zvážte za akým účelom ho chcete využívať. Chcete na ňom pozerať len filmy a behať po internete? V takom prípade verte, že notebook za tisíc eur nie je to správnou voľbou. Ak však chcete pracovať v graficky náročných programoch, strihať videá a podobne, tak to je už iná káva.

Vždy chcite SSD disk. Niekoľko rokov dozadu sa každý pozeral po čo najväčšom úložnom priestore. Dnes je situácia iná vzhľadom na existenciu cloudových služieb. Ľudia sa skôr pozerajú po tom či sa jedná o HDD alebo SSD. Aký je medzi nimi rozdiel? Zatiaľ čo HDD disk sa skladá z mechanických častí, tak v prípade SSD disku sa jedná v zjednodušenom ponímaní o úložný priestor typu FLASH. Preložené do ľudskej reči, v prípade SSD disku bude Váš počítač pracovať výrazne rýchlejšie.

Procesor je ďalším bodom úrazu. Väčšina z nás sa pozerá na frekvenciu procesora, kde sa riadi pravidlom: „čím vyšší výkon tak tým lepšie“. Jedná sa ale len o polopravdu. Dôležité aj je o akú generáciu procesorov ide a akou výrobnou technológiou bol vyrobený. Tie najvýkonnejšie procesory súčasnosti sú dnes vyrobené 7nm procesom. Čím je toto číslo vyššie, tak tým je procesor vo všeobecnosti menej výkonným. Zlatá stredná trieda sú procesory vyrobené 14mm procesom.

Dostatok pamäte RAM

O notebooku s menej ako 4GB RAM ani neuvažujte. Jedná sa o minimum, ktoré je nevyhnutné na plnohodnotné fungovanie. Štandardom však už býva 6 a viac GB.

Prejdime ku grafickým kartám. Tu sa musíme vrátiť k úvodu. Chcete si kúpiť notebook za účelom bežného používania ako je napríklad práca v Exceli, s Wordom a podobne, alebo za účelom hrania hier? V prípade ak patríte do prvej skupiny ľudí tak vás potešíme, dnešné integrované karty plnohodnotne postačujú na bežnú prácu. V prípade ak chcete notebook za účelom hier tak si budete musieť riadne priplatiť. Grafické karty totiž nie sú lacnými a notebooky popravde dosť predražujú. Tiež je potrebné sa pozerať na to, aké hry chcete hrať a ako často. Ak ste príležitostným hráčom, tak odporúčame zlatú strednú triedu, napr. grafickú kartu AMD Radeon RX 560 či GeForce GTX 1050.

Tak ako to býva zvykum pri každej elektronike, či sú to smartfóny, počítače, televízory, tak sa jedná o spotrebnú vec, ktorá je kazovou. Preto určite odporúčame nekupovať si „mercedes“, keď reálne máte len na „škodu“. Dôvodom sú opravy notebookov, ktoré nebývajú lacné. A to hlavne v prípadoch kedy je potrebné vymeniť komponent kompletne za nový. Na druhej strane, jedná sa však vždy o lacnejšiu alternatívu ako kupovať kompletne nový notebook.

Na záver môžeme len dodať, pred kúpou notebooku si prečítajte čo najviac správ o zariadení ako aj recenzií. Mnoho špecializovaných portálov Vám môže pri ich výbere uľahčiť spôsob rozhodovania.