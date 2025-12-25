Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je 1. Sviatok vianočný
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku


Tagy: Hasiči Požiar Štedrý deň Vianoce

Hasiči počas Štedrého dňa zasahovali celkovo 71-krát. Ide tak o 44 zásahov menej než v minulom roku. Na sociálnej sieti o tom informoval



Zdieľať
hasici vianoce 676x494 25.12.2025 (SITA.sk) - Hasiči počas Štedrého dňa zasahovali celkovo 71-krát. Ide tak o 44 zásahov menej než v minulom roku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor. Hasiči 24. decembra v 30 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Išlo tak najmä o asistenciu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a o umožnenie vstupu do objektov.


Pri požiaroch zasahovali 26-krát, pričom išlo najmä o požiare v súvislosti s vykurovaním, ako aj požiare smetných košov a kontajnerov. Pri dopravných nehodách zasahovali počas Štedrého dňa 12-krát a trikrát zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami. Najviac výjazdov pritom mali hasiči z Trenčianskeho kraja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Požiar Štedrý deň Vianoce
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pápež Lev XIV. vo vianočnej homílii odsúdil „otvorené rany“ vojny, vyjadril nádej na mier v Pásme Gazy a na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 