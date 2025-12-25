|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. decembra 2025
Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku
Tagy: Hasiči Požiar Štedrý deň Vianoce
Hasiči počas Štedrého dňa zasahovali celkovo 71-krát. Ide tak o 44 zásahov menej než v minulom roku. Na sociálnej sieti o tom informoval
Zdieľať
25.12.2025 (SITA.sk) - Hasiči počas Štedrého dňa zasahovali celkovo 71-krát. Ide tak o 44 zásahov menej než v minulom roku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor. Hasiči 24. decembra v 30 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Išlo tak najmä o asistenciu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a o umožnenie vstupu do objektov.
Pri požiaroch zasahovali 26-krát, pričom išlo najmä o požiare v súvislosti s vykurovaním, ako aj požiare smetných košov a kontajnerov. Pri dopravných nehodách zasahovali počas Štedrého dňa 12-krát a trikrát zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami. Najviac výjazdov pritom mali hasiči z Trenčianskeho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri požiaroch zasahovali 26-krát, pričom išlo najmä o požiare v súvislosti s vykurovaním, ako aj požiare smetných košov a kontajnerov. Pri dopravných nehodách zasahovali počas Štedrého dňa 12-krát a trikrát zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami. Najviac výjazdov pritom mali hasiči z Trenčianskeho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči Požiar Štedrý deň Vianoce
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pápež Lev XIV. vo vianočnej homílii odsúdil „otvorené rany“ vojny, vyjadril nádej na mier v Pásme Gazy a na Ukrajine
Pápež Lev XIV. vo vianočnej homílii odsúdil „otvorené rany“ vojny, vyjadril nádej na mier v Pásme Gazy a na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom