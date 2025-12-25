|
Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
Denník - Správy
25. decembra 2025
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom
Európska únia a niektoré členské štáty ostro reagovali na americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom zapojeným do regulácie technologických spoločností, vrátane ...
25.12.2025 (SITA.sk) - Európska únia a niektoré členské štáty ostro reagovali na americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom zapojeným do regulácie technologických spoločností, vrátane bývalého eurakomisára Thierryho Bretona.
Ministerstvo zahraničných vecí USA v utorok oznámilo, že týmto osobám odmietne víza, pričom ich obvinilo z pokusov o „nátlak“ na americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, ktoré odmietajú. Francúzsko, Nemecko a Španielsko tieto kroky Washingtonu odsúdili.
Európska komisia vo vyhlásení uviedla: „Požiadali sme americké úrady o vysvetlenie a zostávame v kontakte. Ak bude potrebné, zareagujeme rýchlo a rozhodne na obranu našej regulačnej autonómie proti neopodstatneným opatreniam.“ Dodala, že digitálne pravidlá EÚ zabezpečujú bezpečné, spravodlivé a rovné podmienky pre všetky spoločnosti bez diskriminácie.
Thierry Breton, ktorý bol hlavným regulátorom technológií v Európskej komisii, často kritizoval magnátov ako Elon Musk za ich povinnosť dodržiavať pravidlá EÚ.
Ministerstvo zahraničných vecí USA ho označilo za „hlavného architekta“ zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý zavádza pravidlá pre moderovanie obsahu na veľkých sociálnych sieťach v Európe.
DSA vyžaduje, aby platformy vysvetľovali rozhodnutia o moderovaní obsahu, zabezpečili transparentnosť pre používateľov a umožnili výskumníkom skúmať napríklad vystavovanie detí nebezpečnému obsahu. Tento zákon sa však stal terčom kritiky zo strany amerických konzervatívcov, ktorí ho vnímajú ako nástroj cenzúry pravicových názorov, čo EÚ dôrazne odmieta.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že „Trumpova administratíva už nebude tolerovať tieto hrubé prejavy extraterritoriálnej cenzúry“. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil opatrenia za „zastrašovanie a nátlak na podkopanie európskej digitálnej suverenity“ a zdôraznil, že Európa bude brániť svoju regulačnú autonómiu.
Španielske ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že bezpečný digitálny priestor bez nelegálneho obsahu a dezinformácií je základnou hodnotou demokracie v Európe.
Britská vláda vyjadrila podporu zákonom a inštitúciám, ktoré sa snažia udržať internet bez škodlivého obsahu. Organizácie HateAid a GDI označili americké opatrenia za „akt represií“ a niečo, čo je „nemorálne, nezákonné a neamerické“.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom © SITA Všetky práva vyhradené.
