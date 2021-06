Hasiči na Záhorí mali plné ruky práce, búrka z tepla nahnala vodu a bahno aj do kostola

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Búrka s intenzívnymi zrážkami zamestnala v pondelok večer hasičov na Záhorí. Profesionálni hasiči zo Skalice absolvovali deväť výjazdov, hasiči zo Senice dva, na technické zásahy povolali 17 dobrovoľných hasičských zborov z okolia.Hasiči podľa Leny Košťálovej z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave zasahovali pri odčerpávaní vody z pivníc rodinných domov, pivníc bytových domov, skladových priestorov a šácht. Z ciest a káblov odstraňovali popadané stromy. V Smolinskom voda po mohutných zrážkach zatopila motorovú časť osobného auta.V obci Dubovce, kde sa po silnom daždi vylial miestny potok, sa podľa starostky Dany Dorothey Mikulovej voda a blato dostali aj do kostola, voda zatopila záhrady a pivnice niektorých domov a poškodila most cez potok.„Okolo 19:00 prišli čierne mraky, o pol hodinu tu bola úplná smršť, pršalo asi hodinu a pol,“ popísala intenzívnu búrku Mikulová. Do Duboviec prišli pomôcť odstraňovať následky záplav okrem domácich dobrovoľných hasičov aj ich kolegovia z Petrovej Vsi, Koválovca, ako aj profesionálni hasiči. Podnikatelia zasa poskytli techniku, napríklad bagre. Následky záplav odstraňovali do polnoci, v utorok budú práce pokračovať.