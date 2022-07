Hasiči od začiatku júla likvidovali 67 lesných požiarov, v prírode platia obmedzenia a hrozia pokuty

Niekde je vstup do lesa zakázaný

Zákaz aj na vyhradených miestach

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku júla do dnešného dňa zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách.Pripomína to v tlačovej správe Ministerstvo vnútra SR a vyzýva verejnosť, aby rešpektovala prípadné obmedzenia niektorých činností v prírode.Predovšetkým ide o zákaz manipulácie s ohňom, niektoré okresné úrady vydali však aj zákaz vstupu do lesov alebo obmedzili vstup do lesov len na turistické a cyklistické chodníky.Rezort tiež pripomína, že čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je momentálne vyhlásený pre väčšinu územia Slovenska.„Zakázané je najmä fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve," uviedlo ministerstvo.Takisto pripomenulo, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa nesmie opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.Ministerstvo takisto upozorňuje, že pri porušení zákona o ochrane pred požiarmi môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur.„Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur," doplnil rezort. Zároveň dodal, že obmedzenia využívania lesov verejnosťou momentálne platia v okresoch Košice a Košice - okolie, Nové Zámky, Brezno, Poprad a Spišská Nová Ves.