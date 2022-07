Šesťročný chlapec vybral zo sejfu nabitú zbraň a zastrelil svoju päťročnú sestru, polícia zatkla oboch rodičov

Rodičov už obvinili

Kľúč vraj našiel v spálni

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Šesťročný chlapec z americkej Indiany smrteľne postrelil svoju päťročnú sestru. Informuje o tom polícia, podľa ktorej v súvislosti so smrťou dievčatka zatkli rodičov detí.Záchranári našli dievča v utorok krátko popoludní so strelnou ranou na hlave v dome v meste Muncie, asi sto kilometrov severovýchodne od Indianapolisu. Previezli ju do nemocnice, kde ju vyhlásili za mŕtvu.Jacob Grayson povedal vyšetrovateľom, že jeho šesťročný syn vybral zo sejfu jednu z dvoch nabitých zbraní a zastrelil ňou svoju sestru, uviedla polícia.Dvadsaťosemročného Graysona a jeho 27-ročnú manželku Kimberly Grayson predbežne obvinili zo zanedbania závislej osoby vedúceho k smrti a tiež ďalších troch bodov súvisiacich so zanedbaním.Chlapec polícii povedal, že kľúč k sejfu našiel v spálni rodičov a zbraň si vzal, zatiaľ čo matka spala. Podľa rodičov už trezor otvoril aj predtým.Kimberly Grayson tiež polícii povedala, že s manželom chlapca vzali na strelnicu, aby ho naučili strieľať.