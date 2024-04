Hasiči sa chystajú dať dole lešenie z Burzy v Kodani, v budove sa stále nachádzajú malé ohniská a tony trosiek

Malé ohniská a tony trosiek

Miliónová rekonštrukcia

19.4.2024 (SITA.sk) - Hasiči v Kodani sa chystajú dať dole lešenie, ktoré nebezpečne visí pred ruinami historickej Burzy. Viac ako 400-ročnú pamiatku v centre dánskej metropoly v utorok zničil rozsiahly požiar, v dôsledku ktorého sa zrútila aj jej ikonická veža a značná časť budovy.Vo štvrtok sa zase zrútila veľká časť jej vonkajšej steny. Hovorca regionálneho hasičského zboru Veľkej Kodane Tim Ole Simonsen povedal, že inžinieri prehodnocujú, ako dať lešenie preč, ale „je to veľmi náročná práca“.Zároveň poznamenal, že v budove sa ešte stále nachádzajú malé ohniská a tony trosiek. Na kontrolu prác podľa jeho slov používajú dron. Utorkový požiar sa podľa všetkého začal na streche počas renovačných prác. Presná príčina však nie je známa a polícia zatiaľ nevošla do zhorenej časti budovy, aby mohla vyšetrovať.Plány na odstránenie lešenia sú pokusom o zachránenie nepoškodených častí Burzy. Hasiči uviedli, že nevedia, ako dlho to potrvá, a priľahlé ulice sú stále uzavreté. V budove, ktorá bola do požiaru sídlom Dánskej obchodnej komory, sa nachádzalo mnoho umeleckých diel a cenností, ktoré pohotovostným zložkám pomáhali vynášať aj okoloidúci.Predstavitelia obchodnej komory, ktorá budovu vlastní, uviedli, že budovu napriek všetkému zrekonštruujú. O tom, kto tak spraví, zatiaľ nepadlo rozhodnutie. Rekonštrukcia bude stáť milióny, ak nie miliardy dánskych korún, a trvať roky.Burzu, v dánčine Børsen, postavili v roku 1615 a je popredným príkladom holandskej renesancie v Dánsku. Dánska burza v nej nesídli od roku 1974. V súčasnosti to bola populárna turistická atrakcia. Jej veža vytvarovaná ako prepletené chvosty štyroch drakov siahala do výšky 56 metrov.