Hasiči zasahovali pre búrky vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja, vo Zvolene boli až desaťkrát

18.7.2024 (SITA.sk) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskobystrickom kraji zasahovali od rána v stredu 17. júla do štvrtkového rána v súvislosti s počasím, hlavne s následkami silných búrok, celkovo 12-krát.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková, 10-krát zasahovali príslušníci z hasičských staníc vo Zvolene a v Krupine, raz zasahovali v Banskej Bystrici a raz vo Veľkom Krtíši.„Išlo o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov z cestných komunikácií, odčerpávanie vody zo zaplavených domov a pivníc a podobne,“ popísala hovorkyňa s tým, že celkom zasahovalo 45 príslušníkov HaZZ so 14 kusmi hasičskej techniky.Zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov – celkovo deväťkrát. Väčšinou odstraňovali spadnuté stromy a čerpali vodu z miestnej komunikácie a rodinných domov. Celkom zasahovalo 39 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest so 14 kusmi hasičskej techniky.