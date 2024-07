Fico skritizoval liberálne a progresívne médiá, nevenovali dostatočnú pozornosť výročiu Deklarácie o zvrchovanosti SR (video)

Jasný odkaz Slovákov

Oprávnené obavy o suverenitu





Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady aklamatívne požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu rozdelenia Česko-Slovenska na dva samostatné štáty, ktorého vyvrcholením bol vznik Slovenskej republiky a Českej republiky 1. januára 1993.





18.7.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Smer-SD ) skritizoval médiá, že nevenovali dostatočnú pozornosť 32. výročiu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR . Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v stredu večer.„Márne som sa dnes prehrabával v elektronickom vydaní liberálnych či progresívnych médií, žiaľ, aj iných, aby som našiel aspoň nejakú zmienku o tom, že dnes (streda 17. júla, pozn. SITA) je pre SR významný deň,“ povedal.V súvislosti s prijatím deklarácie oznámil, že Slovenská národná rada v roku 1992 ju schválila ako jasný odkaz Slovákov do celého sveta, že si želajú mať vlastné samostatné Slovensko.Premiér tvrdí, že o význame dokumentu svedčí aj fakt, že niekoľko dní po jeho prijatí sa vzdal funkcie Československý prezident Václav Havel „Pochopil, že dielo je dokončené a že Slovensko sa vyberie svojou vlastnou cestou,“ doplnil Fico.Premiér tvrdí, že pred 32 rokmi sa obávali, či Slovensko dokáže prežiť ako samostatná suverénna krajina, a aj dnes majú podľa jeho slov oprávnené obavy o suverenitu, a do akej miery sú schopní v „zdivočelom svete, kde sa nerešpektuje iný názor“ realizovať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, a tiež presadzovať národnoštátne záujmy.„Ak budeme odvážni ako zákonodarcovia a vládna koalícia v roku 1992, ak nadviažeme na suverénne počiny, ako je neuznanie Kosova, stiahnutie vojakov z Iraku, verejné odsúdenie bombardovania Belehradu, blokovanie povinných migračných kvót, presadzovanie mieru na Ukrajine, odmietanie členstva Ukrajiny v NATO či právo veta v Európskej únii (EÚ), strach môžeme odložiť,“ tvrdí predseda vlády.Okrem toho informoval, že ministerstvu zahraničných vecí dal pokyn, aby slovenskí zástupcovia v orgánoch EÚ v žiadnom prípade nesúhlasili s trestaním Maďarska ako predsedajúcej krajiny EÚ za to, že maďarský premiér Viktor Orbán navštívil „s mierovou iniciatívou“ okrem Kyjeva a Washingtonu aj Moskvu a Peking. Potrestanie Maďarska nazval Fico bláznivým nápadom.