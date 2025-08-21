Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Hasiči zasahovali pri požiari chatky na Žabom majeri, príčiny vzniku vyšetruje polícia


Hasiči vo štvrtok ráno zasahovali pri požiari chatky v chatovej oblasti Žabí majer v Bratislave. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa



21.8.2025 (SITA.sk) - Hasiči vo štvrtok ráno zasahovali pri požiari chatky v chatovej oblasti Žabí majer v Bratislave. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, oznam o požiari prijali krátko pred 8:00.


Po príchode policajtov sa už na mieste nachádzali hasiči, ktorí hasili požiar. Pri udalosti sa nikto nezranil a nevyžiadala si ani evakuáciu osôb. Príčiny požiaru vyšetrujú policajti.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari chatky na Žabom majeri, príčiny vzniku vyšetruje polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

