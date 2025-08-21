Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Reedukačné centrá prešli zmenami po kritike Žilinku. Generálna prokuratúra potvrdila odstránenie najhorších nedostatkov


6791fccb8bf3d518418177 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Najzávažnejšie nedostatky v hygienických, ako aj materiálno-technických podmienkach jednotlivých reedukačných centier už boli odstránené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. Práve GP SR poukázala na nedostatky na základe svojej previerkovej činnosti ešte v roku 2023.


Priamo pri previerkach prokurátorka generálnej prokuratúry zároveň ukladala zariadeniam opatrenia smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania práv detí umiestnených v reedukačných centrách.

Reforma je kľúčová


„Komplexné zlepšenie stavu reedukačných centier (napr. z hľadiska ich personálneho zabezpečenia a odbornosti zamestnancov a úrovne starostlivosti poskytovanej deťom) je závislé od realizácie reformy výchovných zariadení, ku ktorej sa vzhľadom na závažnosť zistení generálnej prokuratúry zaviazalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR," uviedla Drobová.

Doplnila, že stav zákonnosti v reedukačných centrách je prokuratúrou naďalej pravidelne monitorovaný, pričom okresné prokuratúry sú povinné v týchto zariadeniach vykonať previerku stavu zákonnosti najmenej raz za polroka.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v januári 2024 vyhlásil, že fungovanie reedukačných zariadení na Slovensku nie je hodné štátu Európskej únie v 21. storočí. Poukázal pritom na dokument „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“. Správa podľa neho obsahovala zistenia zásadného charakteru, ktoré sú mohutné a rozsiahle.

Pobyt mohol deťom škodiť


Žilinka v tejto súvislosti povedal, že reedukačné zariadenia mali v danom období, teda začiatkom roku 2024 na Slovensku do 400 chovancov, pričom on pochybuje, že ich pobyt v zariadeniach splní svoj účel. Ako ďalej skonštatoval, ak by v zariadeniach akýkoľvek zdravý človek strávil čo i len mesiac, „tak ten zdravý človek po mesiaci odíde ako psychická troska“.

Problémom pritom podľa neho nebola len úroveň materiálno-technického zabezpečenia, ale aj porušovanie práv „prakticky vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýka Dohovor o právach detí“. „My tým deťom škodíme, my im nepomáhame,“ vyhlásil začiatkom roku 2024 generálny prokurátor.

Žilinka zároveň zdôraznil, že nie je úlohou generálnej prokuratúry prichádzať v tejto oblasti s expresnými riešeniami. „Problém je prierezový, musí sa riešiť systematicky, komplexne,“ doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Reedukačné centrá prešli zmenami po kritike Žilinku. Generálna prokuratúra potvrdila odstránenie najhorších nedostatkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa generálnej prokuratúry SR previerky Prokuratúra
