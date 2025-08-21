|
Štvrtok 21.8.2025
Úvodná strana
21. augusta 2025
Reedukačné centrá prešli zmenami po kritike Žilinku. Generálna prokuratúra potvrdila odstránenie najhorších nedostatkov
Najzávažnejšie nedostatky v hygienických, ako aj materiálno-technických podmienkach jednotlivých reedukačných centier už boli odstránené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa
Priamo pri previerkach prokurátorka generálnej prokuratúry zároveň ukladala zariadeniam opatrenia smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania práv detí umiestnených v reedukačných centrách.
Reforma je kľúčová
„Komplexné zlepšenie stavu reedukačných centier (napr. z hľadiska ich personálneho zabezpečenia a odbornosti zamestnancov a úrovne starostlivosti poskytovanej deťom) je závislé od realizácie reformy výchovných zariadení, ku ktorej sa vzhľadom na závažnosť zistení generálnej prokuratúry zaviazalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR," uviedla Drobová.
Doplnila, že stav zákonnosti v reedukačných centrách je prokuratúrou naďalej pravidelne monitorovaný, pričom okresné prokuratúry sú povinné v týchto zariadeniach vykonať previerku stavu zákonnosti najmenej raz za polroka.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v januári 2024 vyhlásil, že fungovanie reedukačných zariadení na Slovensku nie je hodné štátu Európskej únie v 21. storočí. Poukázal pritom na dokument „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“. Správa podľa neho obsahovala zistenia zásadného charakteru, ktoré sú mohutné a rozsiahle.
Pobyt mohol deťom škodiť
Žilinka v tejto súvislosti povedal, že reedukačné zariadenia mali v danom období, teda začiatkom roku 2024 na Slovensku do 400 chovancov, pričom on pochybuje, že ich pobyt v zariadeniach splní svoj účel. Ako ďalej skonštatoval, ak by v zariadeniach akýkoľvek zdravý človek strávil čo i len mesiac, „tak ten zdravý človek po mesiaci odíde ako psychická troska“.
Problémom pritom podľa neho nebola len úroveň materiálno-technického zabezpečenia, ale aj porušovanie práv „prakticky vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýka Dohovor o právach detí“. „My tým deťom škodíme, my im nepomáhame,“ vyhlásil začiatkom roku 2024 generálny prokurátor.
Žilinka zároveň zdôraznil, že nie je úlohou generálnej prokuratúry prichádzať v tejto oblasti s expresnými riešeniami. „Problém je prierezový, musí sa riešiť systematicky, komplexne,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Reedukačné centrá prešli zmenami po kritike Žilinku. Generálna prokuratúra potvrdila odstránenie najhorších nedostatkov © SITA Všetky práva vyhradené.
