Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
Včera Archív správ Nastavenia
14. apríla 2026
Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO
Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Informoval o tom ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.
Ako hasiči informovali, požiar bol ohlásený krátko pred 16. hodinou na siedmom poschodí budovy STU. „V čase príjazdu hasičov už prebiehala evakuácia osôb nachádzajúcich sa v objekte. Celkovo bolo evakuovaných takmer 180 osôb. V dôsledku udalosti zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranené osoby," uviedli na sociálnej sieti.
Hasiči objekt ešte prehľadali, či sa v ňom nenachádzajú ďalšie osoby. „Prieskumom bolo zistené, že ide o požiar v digestóriu, ktoré slúži na odsávanie výparov a plynov," informovali. Na miesto bol vyslaný aj technický automobil určený na likvidáciu zdraviu škodlivých látok.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako hasiči informovali, požiar bol ohlásený krátko pred 16. hodinou na siedmom poschodí budovy STU. „V čase príjazdu hasičov už prebiehala evakuácia osôb nachádzajúcich sa v objekte. Celkovo bolo evakuovaných takmer 180 osôb. V dôsledku udalosti zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranené osoby," uviedli na sociálnej sieti.
Hasiči objekt ešte prehľadali, či sa v ňom nenachádzajú ďalšie osoby. „Prieskumom bolo zistené, že ide o požiar v digestóriu, ktoré slúži na odsávanie výparov a plynov," informovali. Na miesto bol vyslaný aj technický automobil určený na likvidáciu zdraviu škodlivých látok.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
