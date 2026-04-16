14. apríla 2026

Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO


Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Informoval o tom ...



titulka stu 676x451 16.4.2026 (SITA.sk) - Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.


Ako hasiči informovali, požiar bol ohlásený krátko pred 16. hodinou na siedmom poschodí budovy STU. „V čase príjazdu hasičov už prebiehala evakuácia osôb nachádzajúcich sa v objekte. Celkovo bolo evakuovaných takmer 180 osôb. V dôsledku udalosti zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranené osoby," uviedli na sociálnej sieti.

Hasiči objekt ešte prehľadali, či sa v ňom nenachádzajú ďalšie osoby. „Prieskumom bolo zistené, že ide o požiar v digestóriu, ktoré slúži na odsávanie výparov a plynov," informovali. Na miesto bol vyslaný aj technický automobil určený na likvidáciu zdraviu škodlivých látok.

Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

