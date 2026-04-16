Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
14. apríla 2026
Klimatická výzva primátora Bratislavy má úspech, Vallo slávnostne ocenil desať firiem za splnenie záväzkov
16.4.2026 (SITA.sk) - Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v utorok na slávnostnom podujatí ocenil 10 firiem, ktoré úspešne naplnili svoje záväzky v Klimatickej výzve primátora Bratislavy. „Pilotný ročník programu priniesol viac ako 10 miliónov eur investícií do energetických a klimatických opatrení v Bratislave, významné úspory energií a tiež systémové zmeny, ktoré pomôžu ďalším projektom," uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.
Bratislava sa vo svojom Klimatickom pláne zaviazala aktívne prispievať k znižovaniu emisií celého mesta, hoci má priamy vplyv len na menšiu časť z nich. Mesto hľadalo spôsoby, ako znižovať emisie z existujúcich budov, ktoré nevie ovplyvniť vlastnými investíciami ani aktuálnymi regulačnými nástrojmi. „Na základe skúseností zo zahraničia sme sa rozhodli vytvoriť program dobrovoľnej spolupráce s firmami na znižovaní emisií z ich budov,“ uviedol námestník primátora pre životné prostredie Jakub Mrva.
V pilotnom ročníku 2025 bola výzva otvorená pre obchodníkov a majiteľov veľkých kancelárskych a obchodných priestorov. Každá z 10 zapojených spoločností si pre prvý rok zvolila dva zo súboru preddefinovaných záväzkov. Minimálne jeden sa musel týkať energetiky – znižovania spotreby energií alebo zvyšovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Druhý cieľ si okrem energetiky mohli vybrať z viacerých tém týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti.
„Firmy realizovali opatrenia na 12 budovách s celkovou podlažnou plochou približne 250 tisíc metrov štvorcových. Výsledkom sú reálne úspory energie vo výške približne 1 GWh, investície za viac ako 10 miliónov eur a inštalácie fotovoltiky s celkovým výkonom 3,5 MWp, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektriny približne 1 800 domácností na Slovensku alebo ročnému záchytu uhlíka približne 65-tisíc stromami," priblížil hovorca mesta.
Výsledky ešte nie sú konečné, keďže niektoré aktivity firmy ukončili len nedávno a dopady bude možné vyhodnotiť až po dlhšom zbere prevádzkových dát. „Program priniesol aj nový typ vzťahu medzi mestom a firmami. Namiesto jednorazových kontaktov vznikol priestor na dlhodobý dialóg, zdieľanie skúseností, aj otvorené pomenovanie bariér," poznamenal hovorca s tým, že vďaka takejto forme spolupráce sa podarilo odhaliť aj bariéry, ktoré mesto vie pomôcť odstrániť.
Jedným z príkladov je zámer nahradiť plynové vykurovanie v projekte Twin City tepelnými čerpadlami využívajúcimi podzemnú vodu. „Keďže v husto zastavanom území nebol dostatok priestoru na potrebné vrty, mesto spolupracovalo naprieč oddeleniami a vytvorilo nový postup, ako v podobných prípadoch umožniť využitie mestských pozemkov," priblížil Bubla.
Klimatickú výzvu primátora Bratislavy zastrešuje Klimatická kancelária, ktorá je súčasťou útvaru mestských stratégií a analýz a zodpovedá za koordináciu plnenia mestského klimatického plánu. Program je financovaný Európskou úniou.
Zdroj: SITA.sk - Klimatická výzva primátora Bratislavy má úspech, Vallo slávnostne ocenil desať firiem za splnenie záväzkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hasiči zasahovali pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity – FOTO
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje s cestovnými kanceláriami, chcú zvýšiť bezpečnosť občanov
