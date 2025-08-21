|
Štvrtok 21.8.2025
21. augusta 2025
Hasiči zasahovali pri vážnej nehode na D1. Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, zranili sa aj deti – FOTO
Hasiči z Bidoviec skoro ráno zasahovali pri dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili aj dve deti. Ako na sociálnej sieti informovalo
21.8.2025 (SITA.sk) - Hasiči z Bidoviec skoro ráno zasahovali pri dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili aj dve deti. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, vo štvrtok krátko po 4:45 boli bidovskí hasiči vyslaní k dopravnej nehode osobného auta na diaľnici D1, v smere z Prešova do Košíc, v katastri obce Nová Polhora. „Vozidlo po šmyku narazilo do betónových zábran pri ceste," uviedli hasiči.
Nehoda mala štyroch účastníkov, pričom sa zranili tri osoby, z toho dve maloleté deti. „Po príchode hasičskej jednotky už záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným. Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia na vozidle, označili miesto nehody a asistovali pri ošetrení zranených osob," uzatvára KR HaZZ.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri vážnej nehode na D1. Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, zranili sa aj deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
