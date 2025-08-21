Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Z domova

21. augusta 2025

Hasiči zasahovali pri vážnej nehode na D1. Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, zranili sa aj deti – FOTO


Hasiči z Bidoviec skoro ráno zasahovali pri dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili aj dve deti. Ako na sociálnej sieti informovalo



nehoda zvodidla e1755767270879 676x464 21.8.2025 (SITA.sk) - Hasiči z Bidoviec skoro ráno zasahovali pri dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili aj dve deti. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, vo štvrtok krátko po 4:45 boli bidovskí hasiči vyslaní k dopravnej nehode osobného auta na diaľnici D1, v smere z Prešova do Košíc, v katastri obce Nová Polhora. „Vozidlo po šmyku narazilo do betónových zábran pri ceste," uviedli hasiči.


Nehoda mala štyroch účastníkov, pričom sa zranili tri osoby, z toho dve maloleté deti. „Po príchode hasičskej jednotky už záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným. Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia na vozidle, označili miesto nehody a asistovali pri ošetrení zranených osob," uzatvára KR HaZZ.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri vážnej nehode na D1. Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, zranili sa aj deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

