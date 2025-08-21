|
Štvrtok 21.8.2025
Meniny má Jana
|Denník - Správy
21. augusta 2025
Mala som pocit, že sme dve zarputilé bojovníčky – každá za svoju pravdu, spomína Jana Bittó Cigániková na Annu Záborskú
Správu o úmrtí poslankyne Anny Záborskej prijali so zármutkom prezident Peter ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Správu o úmrtí poslankyne Anny Záborskej prijali so zármutkom prezident Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj mnohí ďalší politici. Prezident vyzdvihol, že bola rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila.
„Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ napísal na sociálnej sieti. Podľa Rašiho Slovensko v jej osobe stráca nielen dlhoročnú a rešpektovanú političku, ale predovšetkým človeka, ktorý svoj život zasvätil službe verejnosti a obhajobe svojich hodnôt.
Anna Záborská bola roky v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH), z ktorého začiatkom roka 2019 odišla a spoluzaložila nový politický subjekt, Kresťanskú úniu. Zomrela vo veku 77 rokov.
„Pani Anna Záborská bola výraznou osobnosťou slovenskej politiky takmer tri desaťročia. Svoje pôsobenie začala ako poslankyňa Národnej rady SR, no jej hlas bolo silno počuť aj na európskej pôde, kde Slovenskú republiku pätnásť rokov zastupovala ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Bola známa svojimi pevnými a konzistentnými postojmi, ktoré pramenili z jej hlbokého kresťanského presvedčenia,“ uviedol predseda parlamentu.
Ako pôvodným povolaním lekárka si do politiky podľa jeho slov priniesla étos pomoci a ochrany, ktorý pretavila do svojho celoživotného boja za ochranu života, podporu rodiny a náboženskej slobody.
„Vždy som si vážil jej zásadovosť, slušnosť v diskusii a odhodlanie bojovať za to, čomu verila hoci sme v politickom spektre stáli často na odlišných stranách,“ dodal Raši s tým, že jej odchod je veľkou stratou pre celý parlament a pre slovenskú spoločnosť.
Anna Záborská pôsobila v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. Svoj zármutok nad stratou kolegyne vyjadrilo hnutie Slovensko a tiež predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Hnutie Slovensko zdôraznilo, že bola výnimočnou ženou, ktorá srdcom a dušou pomáhala druhým.
„Jej ľudský prístup a pevné presvedčenie, že politika môže byť nástrojom dobra, inšpirujú naďalej. Úprimnú sústrasť manželovi, rodine a priateľom. Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech jej svieti. Anka, ďakujeme za všetko. Zostávaš svetlom na ceste k dobru,“ napísalo hnutie Slovensko. K úmrtiu konzervatívnej političky sa vyjadrili aj liberálne a progresívne orientovaní politici.
„Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a blízkym poslankyne Anny Záborskej. Hoci som s ňou v mnohých základných hodnotách nesúhlasil, Anna Záborska bola výraznou osobou konzervatívneho hnutia a zanechala stopu v slovenských politických dejinách. Česť jej pamiatke,“ uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Úprimnú sústrasť rodine, blízkym a kolegom Anny Záborskej vyjadril taktiež šéf strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Na úmrtie Anny Záborskej reagovala dlhším statusom na sociálnej sieti aj jej najväčšia politická oponentka Jana Bittó Cigániková z SaS. Kým Záborská počas svojej politickej kariéry opakovane navrhovala zákaz interrupcií, Bittó Cigániková proti tomu bojovala.
„Ona bojovala za ochranu nenarodených, ja za práva a slobodu žien. Na rozdiel od mnohých iných tieto citlivé témy nezneužívala pre vlastnú mediálnu pozornosť. Verila im a žila ich celý život. A aj preto som si ju – napriek ostrému nesúhlasu – vedela vážiť,“ napísala.
Vyzdvihla, že jej oponentka bola kultivovaná v diskusii, pracovitá, odhodlaná a hoci stáli na opačných brehoch, vedeli sa stretnúť aj na spoločnej pôde – v zdravotníckych témach či dokonca pri podpore zvyšovania životnej úrovne žien.
„Mala som pocit, že sme dve zarputilé bojovníčky – každá za svoju pravdu, každá na svojej strane jednej rovnice. A možno aj preto sme si navzájom rozumeli viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Som presvedčená, že bude na konzervatívnom spektre veľmi chýbať. A priznávam, že aj ja budem cítiť prázdno po tak zdatnom, vplyvnom a pracovitom oponentovi,“ napísala Bittó Cigániková.
