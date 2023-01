Hasiči zasahujú pri požiari budovy drevovýroby v Tatranskej Štrbe, uhasiť sa ho nedarí

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - V Tatranskej Štrbe (okres Poprad) zasahujú od noci hasiči pri požiari objektu drevovýroby. Ten sa zatiaľ uhasiť nepodarilo, iba lokalizovať, a to o 3:30. Informoval o tom agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.Na mieste bolo v noci dvanásť hasičov so šiestimi kusmi techniky, aktuálne je tam ešte jedna jednotka. Do Tatranskej Štrby smeruje podľa operačného dôstojníka aj expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiarov z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR z Bratislavy. Materiálna škoda je predbežne vyčíslená na 500-tisíc eur. Pri požiari sa nikto nezranil.Ako neskôr spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, oznámenie o požiari strechy skladu drevovýroby bolo prijaté krátko po polnoci. Na miesto udalosti boli vyslaní hasiči z hasičských staníc Mengusovce, Vysoké Tatry a Poprad, Kežmarku, a tiež dobrovoľní hasiči zo Šuňavy a Štrby. Aj krátko pred 9:00 pracujú na jeho likvidácii.Hoci sa hasičom požiar podarilo uhasiť v pondelok zhruba po obede a zásah podľa operačného dôstojníka HaZZ v Prešove bol ukončený, na miesto sa neskôr museli vrátiť. „Zase sa to tam rozhorelo, išli tam hasiči z Mengusoviec,“ uviedol pre SITA večer po 19:00.