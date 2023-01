Stratená rádioaktívna kapsula je životu nebezpečná, hľadajú ju v Západnej Austrálii

Kedy sa kapsula stratila?

Hrozí veľké nebezpečenstvo

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Úrady v Austrálii sa pokúšajú nájsť rádioaktívnu kapsulu, ktorá sa tento mesiac stratila v štáte Západná Austrália. Drobný strieborný predmet s rozmermi šesť milimetrov na šírku a osem milimetrov na výšku obsahuje malé množstvo izotopu cézium-137, ktorý by mohol pri dotyku spôsobiť vážne ochorenie. Stratil sa pri prevoze medzi mestami Newman a Perth vzdialenými od seba zhruba 1 400 kilometrov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ťažobný gigant Rio Tinto informoval, že stratená kapsula je zariadenie na meranie hustoty, ktoré sa bežne používa v ťažobnom priemysle, a používali ju na meranie hustoty železnej rudy v jeho bani Gudai-Darri. Kapsula opustila baňu 12. januára a ako stratenú ju nahlásili 25. januára, hoci nie je známe, ako dlho bola stratená. Rio Tinto uviedol, že spolupracuje s úradmi na vyšetrovaní a ospravedlnil sa za poplach, ktorý incident vyvolal.Štátne úrady vydali výstrahu pred radiáciou v rozsiahlej časti Západnej Austrálie. Kapsulu sa snažia vypátrať na trase z Newmanu v odľahlom regióne Kimberley do skladovacieho zariadenia na predmestí Perthu. V štáte sa nachádza odľahlá púšť, ktorá je jednou z najmenej obývaných oblastí v krajine, úrady sa však obávajú, že by to aj tak mohol niekto nájsť a zodvihnúť bez toho, aby vedel, čo to je.Predstaviteľ zdravotníctva v Západnej Austrálii Andrew Robertson upozornil, že vystavenie stopovým množstvám kovu je ako „absolvovanie 10 röntgenových vyšetrení za hodinu“ a „množstvo prirodzeného žiarenia, ktoré by sme dostali za rok“. Kontakt s kapsulou by mohol spôsobiť poškodenie kože a popáleniny a ak ju má človek dostatočne dlho blízko seba, mohla by spôsobiť akútnu chorobu z ožiarenia.Incident s rádioaktívnou kapsulou sa pritom stal v čase, keď sa Rio Tinto snaží napraviť si v Austrálii reputáciu. V roku 2021 sa na spoločnosť zdvihla vlna kritiky po tom, čo vyhodil do vzduchu 46-tisíc rokov staré aborigénske jaskyne.