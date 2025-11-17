Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 17.11.2025
17. novembra 2025

Hasiči zasahujú pri požiari bytového domu v Topoľčanoch, na mieste je viacero zranených


Tagy: Bytový dom Požiar

Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ktorá vznikla pri požiari bytového domu v Topoľčanoch. Podľa



titulka to 676x449 17.11.2025 (SITA.sk) - Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ktorá vznikla pri požiari bytového domu v Topoľčanoch. Podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR je na mieste viacero zranených, zasahujú tam štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Pripravený je aj evakuačný autobus.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri požiari bytového domu v Topoľčanoch, na mieste je viacero zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bytový dom Požiar
nasledujúci článok >>
RÚZ znepokojuje pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody, vyzýva na slušnú politiku a transparentnosť
<< predchádzajúci článok
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO

