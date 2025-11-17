|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 17.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klaudia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. novembra 2025
Hasiči zasahujú pri požiari bytového domu v Topoľčanoch, na mieste je viacero zranených
Tagy: Bytový dom Požiar
Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ktorá vznikla pri požiari bytového domu v Topoľčanoch. Podľa
Zdieľať
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri požiari bytového domu v Topoľčanoch, na mieste je viacero zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bytový dom Požiar
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
RÚZ znepokojuje pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody, vyzýva na slušnú politiku a transparentnosť
RÚZ znepokojuje pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody, vyzýva na slušnú politiku a transparentnosť
<< predchádzajúci článok
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO