Pondelok 17.11.2025
17. novembra 2025
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc. Oznámil to na ...
17.11.2025 (SITA.sk) - O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc. Oznámil to na pondelkovej tlačovej besede. Lörinc je v súčasnosti starostom mestskej časti Sídlisko KVP, rovnako je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Donedávna pôsobil aj na poste vicežupana KSK, tejto funkcie sa ale vzdal začiatkom novembra.
Okrem Lörinca dosiaľ oficiálne ohlásil kandidatúru na post primátora metropoly východu kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
