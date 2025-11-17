Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klaudia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. novembra 2025

O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO


Tagy: Kandidát primátor Košíc

O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc. Oznámil to na ...



Zdieľať
17.11.2025 (SITA.sk) - O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc. Oznámil to na pondelkovej tlačovej besede. Lörinc je v súčasnosti starostom mestskej časti Sídlisko KVP, rovnako je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Donedávna pôsobil aj na poste vicežupana KSK, tejto funkcie sa ale vzdal začiatkom novembra.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Okrem Lörinca dosiaľ oficiálne ohlásil kandidatúru na post primátora metropoly východu kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.

>>>Agentúra SITA bude správu aktualizovať!




Zdroj: SITA.sk - O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát primátor Košíc
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hasiči zasahujú pri požiari bytového domu v Topoľčanoch, na mieste je viacero zranených
<< predchádzajúci článok
Brutálny zásah proti demonštrácii študentov v roku 1989 viedol k pádu totality, Nežná revolúcia zmenila našu krajinu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 