Hasiči zo zbombardovanej Apolky bezradne vyťahovali zhorené telá

Bratislava 30. júna (TASR) - Od prvého bombardovania Bratislavy americkým vojenským letectvom, ktoré si vyžiadalo veľké materiálne škody a nemalé obete na ľudských životoch, uplynulo 16. júna 75 rokov. V bratislavských nemocniciach po nálete, ktorý sa odohral 16. júna 1944, ošetrili 585 osôb a 717 osôb bolo nezvestných. Podľa slov spisovateľa a publicistu Slava Kalného bombardovanie privolalo vtedy do Bratislavy cudzie slovo evakuácia.Kalný v tejto súvislosti uvádza, že víťazstvu vo vojne už neverili ani bratislavskí Nemci Portischovci, majitelia kín a tlačiarne. Ich tlačiareň netlačila, kino Elektrobioskop (terajšia Mladosť) nehralo, no ich sotva 17-ročný syn Hugo v rovnošate hasiča odstraňoval trosky a hasil. Práve on si v Kalného knihe Bombardovanie Apolky už ako viedenská a komentátorská stálica v roku 2007 zaspomínal:Spisovateľ Kalný vo svojej knihe Bombardovanie Apolky približuje aj očité svedectvá kronikárov tejto rafinérie.Odvážil sa vtedy niekto spýtať Nemcov, prečo zatvorili brány závodu?dodal Kalný.