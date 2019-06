Video: Céline Dion vydáva album Courage, predstavila prvý singel

Céline Marie Claudette Dion *

* sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1980 a doteraz vydala 26 štúdioviek, 19 kompilácií a sedem živých nahrávok, pričom spieva v angličtine aj francúzštine. Jej zatiaľ posledným albumom je Encore un soir, ktorý vydala v auguste 2016. Na konte má hity ako My Heart Will Go On, The Power Of Love, Because You Loved Me, All By Myself, I'm Your Angel či A New Day Has Come. Získala viac ako dve stovky cien, vrátane piatich Grammy. V roku 2016 jej udelili Billboard Icon Award za celoživotné dielo.





30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Kanadská speváčka Céline Dion vydá album Courage. Novinka, ktorá bude jej prvým počinom v angličtine po šiestich rokoch, sa dostane na trh v novembri.Päťdesiatjedenročná interpretka zo štúdiovky predstavila skladbu Flying On My Own. K prvému singlu z albumu zároveň predstavila aj lyric video. Speváčka plánuje nahrávku podporiť aj na svetovom turné.Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.