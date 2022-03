Hasičkám, ktoré majú deti, sa vďaka novele rozšíria možnosti služby

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníčky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktoré majú dieťa staršie ako jeden rok, by mali mať možnosť vykonávať službu v noci, slúžiť nad základný čas služby v týždni a tiež vykonávať služobnú pohotovosť.Vyplýva to z novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorú vypracovali koaliční poslanci Vladimíra Marcinková Marián Viskupič (všetci klub SaS ) a v stredu ju na návrh rezortu vnútra odsúhlasila vláda.Momentálne je veková hranica dieťaťa, ktorého matka môže vykonávať služby v rámci HaZZ, stanovená na tri roky.Hasičky, ktoré sa starajú o dieťa vo veku od jedného do troch rokov, by podľa návrhu mali slúžiť v noci alebo v rámci nadčasov na základe písomného súhlasu. Pokiaľ ide o nariadenú služobnú povinnosť, tú by mohli na základe súhlasu vykonávať matky detí od jedného do pätnástich rokov veku.„Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom," uvádza sa v návrhu s tým, že toto ustanovenie bolo v zákone zakotvené aj doteraz, len nebola stanovená spodná hranica veku dieťaťa.