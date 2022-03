Ruské firmy si na Slovensku ani neškrtnú. Parlament odobril novelu, ktorá ich diskvalifikuje z verejných obstarávaní

Rusi sa k štátnym zákazkam nedostanú

Zjednotenie pravidiel

23.3.2022 - Z verejného obstarávania na Slovensku bude možné vylúčiť ruských vlastníkov firiem. Dôvodom je takmer mesiac trvajúca vojnová agresia Ruska proti Ukrajine . Umožňuje to novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci schválili v stredu dopoludnia v zrýchlenom rokovaní.Ide o priamu reakciu vlády na inváziu ruskej armády u nášho východného suseda. Zmeny vo verejnom obstarávaní dopĺňajú mechanizmus na obmedzenie účasti pri získavaní verejných zákaziek.Vláda bude môcť nariadením podľa novely určiť, v akých prípadoch bude vylúčenie z verejného obstarávania povinné. Bude viazané na osoby z konkrétneho štátu, teda v tomto prípade z Ruska, alebo na konkrétny typ zákaziek, ktoré by táto osoba mala dodávať.Žiadna ruská firma by sa tak nemohla zúčastniť verejného obstarávania na dodávku konkrétnych tovarov alebo služieb.„Obmedzenie bude smerovať voči subjektom z konkrétneho štátu a musí ísť o taký štát, s ktorým Slovenská republika ani Európska únia nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, vzájomne zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu,“ povedala ešte v utorok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že vylúčenie z verejného obstarávania v takom prípade umožňuje európska legislatíva.Novela verejného obstarávania zároveň zjednocuje použitie priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie pre civilné zákazky a zákazky v oblasti obrany. V súčasnosti možno použiť výnimku len pre civilné zákazky a pre verejných obstarávateľov, ale nie pre zákazky v oblasti obrany.„Súčasná právna úprava pri civilných zákazkách umožňuje v krízovej situácii uzavrieť zmluvu s dodávateľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, avšak pri obstarávateľoch v obranných zákazkách to možné nie je,“ uviedla Remišová.Ide podľa nej len o možnosť uzavrieť zmluvu, nie o oslobodenie spod povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.„Akýkoľvek dodávateľ v civilnej alebo obrannej oblasti bude naďalej povinný dať sa zapísať, avšak stačí, ak tak urobí pred poskytnutím prostriedkov, nie pred uzavretím zmluvy,“ dodala. Novela má byť v tejto časti účinná dňom vyhlásenia, inak od 1. apríla.