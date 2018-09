Hassett: USA možno uzatvoria obchodnú dohodu len s Mexikom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Washington 21. septembra (TASR) - Spojené štáty sa dostávajúk tomu, že budú musieť pokračovať v dohode o voľnom obchode len s Mexikom bez Kanady. Vyhlásil to v piatok ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett.Už zostáva len vyše týždňa do zverejnenia textu o aktualizácii Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ktoré je naplánované na 1. októbra. Ale Spojené štáty a Kanada sa stále nedohodli na podmienkach, povedal Hassett pre televíznu stanicu Fox News Channel.Podľa Hassetta rokovania s Kanadou pokračujú, ale aj termín uverejnenia textu dohody sa blíži. A to naznačuje, že USA budú nútené pokračovať ďalej len s Mexikom.poznamenal Hassett, ktorý predsedá rade ekonomických poradcov v Bielom dome.dodal Hassett, podľa ktorého je nový návrh dohody dobrý.