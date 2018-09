Mayová požiadala EÚ o rešpekt, krajinu pripravuje na brexit bez dohody

Britská premiérka Theressa Mayová odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie, ktorý organizuje rakúske predsedníctvo v Rade EÚ v Salzburgu 19. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo aj Európska únia sa chcú dohodnúť, stále však zostávajú dva veľké problémy, ktoré treba vyriešiť. Vyhlásila to v piatkovom prejave britská premiérka Theresa Mayová, ktorá reagovala na priebeh rozhovorov s lídrami európskej dvadsaťsedmičky počas predchádzajúcich dvoch dní v Salzburgu.Mayová vo svojom prejave zopakovala zásadné nie ďalšiemu referendu o vystúpení z Únie.pokračovala. Zároveň však rezolútne dodala:Mayová tiež povedala, že svoju krajinu bude naďalej pripravovať na vystúpenie z bloku. Pripravuje sa aj na verziu bez uzatvorenia dohody s EÚ.Mayová to povedala vo svojom prvom vystúpení po neformálnom summite EÚ v Salzburgu, kde ju niektorí politici vrátane českého premiéra Andreja Babiša nabádali, aby zorganizovala druhé referendum o tzv. brexite alebo aby Severné Írsko zostalo na rozdiel od zvyšku Spojeného kráľovstva súčasťou colnej únie.uviedla Mayová podľa spravodajskej televíznej stanice Sky News a ostrým tónom pokračovala:Jednoducho odmietnuť návrh druhej strany bez ponúknutia protinávrhu alebo rozumného vysvetlenia je podľa jej slov neprijateľné.Mayovej plán predpokladá, že Británia si zachová i po odchode z Únie prístup na jednotný trh v rámci voľného pohybu tovaru, ale nie služieb. Lídri EÚ však v tomto smere skonštatovali, že Británia si z jednotného trhuodkázala Mayová. Tusk vo štvrtok počas summitu zverejnil na Instagrame fotografiu, na ktorej Mayovej ponúka koláč a pod ktorú napísal ironický text:konštatovala Mayová.Pokiaľ ide o obyvateľov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve premiérka povedala:Uistila ich však, že aj v prípade, že nedôjde k žiadnej dohode, budú v Británii naďalej vítaní:Mayová taktiež odkázala obyvateľom Severného Írska, že v prípade, pokiaľ nedôjde k žiadnej dohode so zvyškom EÚ, Londýn urobí všetko, čo bude môcť, aby zabránil tzv. tvrdému režimu na hranici s Írskou republikou.uzavrela premiérka Mayová.Lídri EÚ sa vo štvrtok v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky, najmä však riešenia ohľadom írskych hraníc i budúcich ekonomických vzťahov Londýna s Bruselom.Od mimoriadneho summitu sa očakáva definitívne rozhodnutie, či medzi Bruselom a Londýnom dôjde k dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva, alebo v marci 2019 nastane tzv. tvrdý brexit.