Hatrákovej uchádzanie sa o funkciu Komisára pre deti nie je vítané, prekáža viacerým organizáciám

Nerovný a nedemokratický súboj

K výzve sa pripojili aj ďalší

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácie chrániace práva detí, ale aj ďalšie právnické a fyzické osoby vyjadrujú znepokojenie nad procesom voľby Komisára pre deti a nad tým, že o túto funkciu sa uchádza politický nominant.Obracajú sa preto verejnou výzvou na poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby zabezpečili nezávislosť a apolitickosť pri voľbe komisára pre deti a vytvorili tak priestor pre jeho demokratickú voľbu. V tlačovej správe o tom informovala Mariana Kováčová, prezidentka občianskeho združenia Koalícia pre deti Slovensko.Organizáciám prekáža, že o post sa uchádza Katarína Hatráková (OĽaNO), ktorá je aktívnou političkou a poslankyňou NR SR. „Kandidatúra aktívneho politika, poslankyne NR SR na post Komisára pre deti diskriminuje a znevýhodňuje akéhokoľvek iného občianskeho kandidáta. Je to nerovný a nedemokratický súboj znevažujúci etické princípy a fair play,“ uvádza sa vo výzve organizácií.Úrad Komisára pre deti si podľa nich vyžaduje, aby na jeho čele stál odborník, ktorý nie je previazaný na žiadne hnutie či politickú stranu. Mal by to byť odborník, ktorý sa dokáže postaviť na stranu dieťaťa bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania a dokáže svojím odborným prístupom nasmerovať zmeny v systéme tak, aby sme ako spoločnosť dokázali deti účinnejšie chrániť.„Odborná verejnosť už viackrát vyjadrila vážne obavy nad výrokmi pani poslankyne Hatrákovej, či už sa to týkalo kauzy poslanca Heráka, podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí, nejednoznačného postavenia obete v domácom násilí, nepodania trestného oznámenia pri obdržaní dôkazov deklarujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu korupcie, či obvinenia protikandidátky zo zodpovednosti za prípad šikany v Miloslavove pri verejnom vypočutí,“ píše sa vo verejnej výzve.K verejnej výzve sa okrem Koalície pre deti Slovensko pripojila aj Nadácia pre deti Slovenska, Centrum Slniečko, Linka detskej istoty, občianske združenie Návrat či Liga za ľudské práva a ďalšie.