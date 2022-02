Fico chce, aby Slovensko pri hlasovaní o dohode s USA poznalo tváre „zradcov“ (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) podá návrh, aby sa o obrannej dohode s USA hlasovalo aklamačne. To znamená, aby sa každý poslanec postavil a povedal, že je za alebo proti dohode. Ak tento návrh Smeru-SD neprejde, strana urobí všetko pre to, aby Slovensko poznalo tváre „zradcov".Na tlačovej besede to v utorok vyhlásil predseda Smeru-SR Robert Fico s tým, že možno pôjdu až tak ďaleko, že vyvesia bilbordy s tvárami poslancov, ktorí vojenskú obrannú dohodu podporili.Podvečer plánuje Smer-SD protest pred budovou parlamentu pri buste Alexandra Dubčeka. Predstavitelia Smeru-SD chcú položiť kvety k Dubčekovej buste. Fico kritizoval políciu, že táto akcia vraj nie je možná, hoci sa Smer-SD opiera o zákon o zhromažďovaní. Ten zakazuje zhromaždenie 50 metrov od miesta, kde rokuje parlament. Podľa šéfa Smeru-SD sa však akcia uskutoční 200 metrov od národnej rady. „Odmietam policajné kydy, že oni potrebujú nejaké nárazníky,ô povedal Fico s tým, že Dubček by sa v hrobe obracal.Predseda Smeru-SD avizoval, že ani jeden poslanec strany obrannú dohodu s USA nepodporí. Ako ďalej povedal, ukáže sa, kto z politikov sediacich v národnej rade, to myslí so Slovenskom dobre, vníma ho ako suverénny štát a kto ho vníma ako guberniu USA. Fico tiež uviedol, že obranná zmluva je čisto bilaterálneho charakteru a nemá nič spoločné so slovenskými záväzkami v NATO. Podľa neho si vláda myslí, že si kúpi odpustky za zločiny, ktoré pácha na občanoch.