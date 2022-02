Hatrákovej vyjadrenia vzbudzujú obavy. Sú necitlivé a zraňujúce, upozorňujú poslancov mimovládky

Hatrákovej názory vzbudzujú obavy

Mimovlády už nemôžu dlhšie mlčať

Zraňujúce a necitlivé vyjadrenia

Pod petíciu sa podpísalo vyše tisíc ľudí

Voľby komisárky bude už o pár dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Mimovládne organizácie otvoreným listom upozorňujú poslancov Národnej rady SR (NR SR) na problematické vyjadrenia kandidátky na Komisárku pre deti poslankyne NR SR Kataríny Hatrákovej (klub OĽaNO).Ako uviedli vo svojom liste, post Komisára pre deti by mal obsadiť človek, ktorý je svojimi odbornými a ľudskými kvalitami zárukou, že bude stáť vždy na strane detí a bezpodmienečne zastupovať ich najlepší záujem.Signatári listu zhodnotili, že Hatrákovej vyjadrenia a postoje vzbudzujú u odbornej a laickej verejnosti vážne obavy, či bude skutočne vždy prihliadať na najlepší záujem detí a v tomto zmysle zo svojej pozície aj konať.Vnímajú totiž, že jej vyjadrenia relativizujú a bagatelizujú domáce násilie i násilie páchané na deťoch. O otvorenom liste informovala Kancelária Ligy za duševné zdravie SR (LDZ SR).„Naše výhrady voči vyjadreniam a verejne prezentovaným názorom Kataríny Hatrákovej nie sú osobné, ale výsostne odborné a ľudské. Našou motiváciou nie je závisť, antipatia, ani vytváranie sporov, ako sa to pokúša prezentovať. Nemôžeme však mlčať, nakoľko vnímame, že vnášanie takýchto názorov do verejného priestoru vážnym spôsobom ubližuje ľuďom v ťažkej situácii, ktorým sa v našich profesiách snažíme pomáhať,“ konštatovali signatári s tým, že ide o upozornenie na výroky a nie žiadosť, za koho majú parlamentní poslanci hlasovať.Pod otvorený list sa okrem riaditeľa LDZ SR Andreja Vršanského a predsedu správnej rady LDZ SR Martina Knuta podpísali napríklad aj riaditeľka OZ Žena v tiesni Tatiana Brnová, Eva Dzurindová a Táňa Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty či výskumníčka, lektorka, supervízorka, odborníčka na tému sexuálneho zneužívania Slávka Karkošková a psychiater Peter Breier.Podpísaní odborníci podotkli, že Hatrákovej vyjadrenia a názory súvisiace s násilím v rodinách nielenže nemajú oporu v odbornej literatúre, ale nezodpovedajú realite, ani skúsenostiam obetí násilia, či ľudí z pomáhajúcich profesií na Slovensku i v zahraničí.„Ako odborníčky a odborníci dlhodobo pracujúci v oblasti duševného zdravia, násilia páchaného na deťoch a na ženách, ako aj v oblasti ľudských práv sme navyše svedkami toho, aké dopady majú slová Kataríny Hatrákovej na naše klientky a klientov a aké sú pre nich zraňujúce. Rovnako vnímame, ako sú necitlivé voči ďalším ľuďom, ktorí sú jej vyjadreniami dotknutí. Svoje tvrdenia nikdy nepodloží odbornou literatúrou alebo vedeckými štúdiami. Ide len o jej osobné názory, ktoré však predkladá ako fakty,“ zhodnotili.Signatári pripomenuli, že voči tvrdeniam poslankyne sa ako odborná verejnosť viackrát ohradili, napríklad vo vyhlásení LDZ SR pri kauze poslanca NR SR Jána Heráka v júni 2021 alebo prostredníctvom petície Tadiaľto vedie červená čiara, pod ktorú sa podpísalo viac ako tisíc osôb.Odmietajú tvrdenie Hatrákovej z 25. januára 2022 na vypočúvaní kandidátok na pozíciu komisárky, keď povedala, že petícia odbornej verejnosti, ktorá smerovala voči jej vyjadreniam vo verejnom priestore, „trvala dva dni na facebooku“.Poukázali na to, že pod petíciu Tadiaľto vedie červená čiara a vyjadrenia Ligy za duševné zdravie sa podpísali ľudia, ktorí roky pôsobia v prvej línii boja proti násiliu na ženách a deťoch.Voľba komisárky pre deti sa uskutoční vo štvrtok 3. februára po 17:00. Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny schválil kandidatúru poslankyne NR SR Kataríny Hatrákovej a psychologičky Márie Vargovej.Obidve sa o post komisárky pre deti uchádzali aj vlani spolu s ďalšími piatimi kandidátkami a kandidátmi, ale nikto z nich nezískal dostatočný počet hlasov. Najbližšie k získaniu tejto pozície bola Hatráková. Postúpila do opakovanej voľby. Na zvolenie jej chýbal len jeden hlas.