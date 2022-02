Primátorom a starostom z okolia letiska Sliač nepostačujú Naďove odpovede k obrannej dohode s USA

Samosprávy ostali bez odpovedí

Obyvatelia sú v neistote

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi bol v pondelok (31. januára) adresovaný list od ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), ktorým reaguje na otázky primátorov a starostov z okolia Letiska Sliač k obrannej dohode so Spojenými štátmi americkými (USA).Ako primátor informuje na sociálnej sieti, v liste predstavitelia samospráv nenachádzajú detailné odpovede na svoje otázky tak, ako ich očakávali.Obranná dohoda medzi Slovenskom a USA vyvolala nielen v regióne, ale v celej krajine množstvo otáznikov a obáv. „Som presvedčený, že budúcnosť Letiska Sliač je téma, ktorá si zaslúži dôkladné posúdenie a adekvátnu pozornosť. Opätovne budeme preto žiadať jasné a zrozumiteľné odpovede na otázky. Spoločne s primátorkami Sliača a Zvolena, ako aj starostkami i starostami dotknutých obcí budeme trvať na ďalšom stretnutí. Rokovať chceme aj s vedením Národnej rady SR i s pani prezidentkou. Zároveň adresujeme list aj poslankyniam a poslancom parlamentu,“ uvádza Nosko.„Obyvateľky a obyvatelia okolitých miest a obcí si zaslúžia vedieť, ako ovplyvní ich život obranná dohoda s USA. Dostatočná a včasná informovanosť by mali byť pre vládu prioritou. Neprestaneme sa snažiť o získavanie odpovedí, ktoré sú pre nás kľúčové,“ uzatvára primátor mesta pod Urpínom s tým, že komunikácia s ministrom obrany je zverejnená na stránke: TU Dohodu o obrannej spolupráci medzi SR a USA schválila vláda SR a Bezpečnostná rada SR. Vo štvrtok (3. februára) by dohodu mali v USA podpísať na základe poverenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej minister obrany a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS). Po jej podpise bude nasledovať schvaľovanie v Národnej rade SR, potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.