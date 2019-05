Hattas: Nariadenie proti hazardu využíva všetky zákonné možnosti

Marek Hattas, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 2. mája (TASR) – Mesto Nitra má nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o hazardných hrách. Na svojom rokovaní ho 25. apríla schválili mestskí poslanci. Podľa slov primátora Mareka Hattasa sú v ňom využité všetky možnosti, ktoré samosprávam umožňuje nová legislatíva pri obmedzovaní hazardu.Nové VZN napríklad využíva možnosť zakázať niektoré druhy hazardných hier počas 12 kalendárnych dní v roku. Mesto bude uplatňovať aj zákaz zriaďovať herne v blízkosti škôl, niektorých zariadení sociálnych služieb (ZSS) či už existujúcich herní.skonštatoval primátor.Nová legislatíva umožňuje samosprávam zakázať prevádzkovanie vybraných hazardných hier počas 12 dní v roku, a to buď od 12. do 23. decembra, alebo počas niektorých sviatkov. Nitrianski poslanci si vybrali druhú alternatívu, takže hazard bude obmedzený 6. januára na sviatok Troch kráľov, 1. a 8. mája, 5. júla na Sviatok svätých Cyrila a Metoda, 1. septembra v Deň Ústavy Slovenskej republiky, 15. septembra vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 1. a 2. novembra počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, 17. novembra v Deň boja za slobodu a demokraciu a 26. decembra na Druhý sviatok vianočný. Zákon okrem toho zakazuje hazard aj na Veľký piatok a 24. a 25. decembra.Mesto okrem toho zakázalo umiestňovať herne vo vzdialenosti 200 metrov od škôl a školských zariadení a ubytovní pre mládež, od ZSS pre deti a mládež, od zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a od zariadenia na liečbu nelátkových závislostí. Nové herne tiež nemôžu vznikať vo vzdialenosti 200 metrov od iných hazardných prevádzok. „uvádza sa v schválenom materiáli.Vedenie mesta je pripravené podporiť aj úplný zákaz hazardu. Primátor očakáva, že ak na mestské zastupiteľstvo príde petícia s touto požiadavkou, poslanci jej vyhovejú.“ povedal Hattas.Ako doplnil, magistrát počíta aj s tým, že sa prevádzkovatelia herní budú brániť.skonštatoval primátor.Zároveň pripomenul, že mesto dokáže zvládnuť aj výpadok príjmov, ktoré z hazardných hier plynú do rozpočtu.dodal Hattas.