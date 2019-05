P. Csáky: Nie je fér, ak niektorí kritizujú politikov, ale voliť nejdú

Na snímke europoslanec Pál Csáky počas rozhovoru pre TASR v Štrasburgu, 2. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 2. mája (TASR) – Ľudia by mali ísť v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) voliť, pretože je to aj o nich, o ich peňaženkách, o stabilite ekonomiky a o ich záujmoch na úrovni vlastného života, mesta alebo obce. Pre TASR to uviedol europoslanec Pál Csáky (SMK-MKP) z frakcie európskych ľudovcov.konštatoval Csáky.upozornil.Z hľadiska kompetencií europoslanca zdôraznil, že má právo otvoriť všetky problémy, politického aj spoločenského charakteru, na úrovni EÚ.uviedol Csáky.Novozvolení europoslanci, ale aj členovia novej EK, sa podľa neho budú musieť hneď po nástupe venovať brexitu.povedal Csáky. Zdôraznil aj otázky vnútornej bezpečnosti občanov či finančnej stability.Domnieva sa, že zástupcovia strán ako napríklad Liga Severu, Alternatíva pre Nemecko (AfD) či Slobodná strana Rakúska (FPÖ) vo voľbách posilnia, no zároveň verí, že výrazne neovplyvnia európsku politiku.konštatoval Csáky.Pripustil, že tieto etablované strany stratia podľa odhadov niekoľko mandátov. V prípade európskych ľudovcov by mohlo ísť o 18-25 mandátov, pri socialistoch o 15-20 mandátov.zdôraznil.V súvislosti s nedávnymi vyjadreniami britských priaznivcov brexitu, ktorí pripravujú v prípade zvolenia za europoslancov stratégiu tzv. trójskeho koňa, teda "rozkladania Európskej únie zvnútra", Pál Csáky znepokojený nie je.povedal, pričom nechce, aby EÚ stratila podľa neho najväčšiu ekonomiku a najsilnejšiu armádu.Naďalej pripúšťa možnosť druhého referenda v Británii.uzavrel Csáky.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).TASR v súvislosti s voľbami do EP zrealizovala rozhovory so všetkými súčasnými europoslancami. Pri nich brala ohľad na kandidatúru niektorých z nich. Otázky boli preto prednostne určené pre poslancov EP, ktorí končia vo svojej funkcii a zohľadňovali faktor kandidatúry, ktorý by v opačnom prípade mohol niektorých zvýhodniť.