 Piatok 24.10.2025
24. októbra 2025

HAUSER ohlasuje svoju hudobnú revolúciu „Music Unites the World“


Tagy: Hudba Koncert PR

Žiadne hranice, žiadne pravidlá, iba hudba. HAUSER sa nepýta o povolenie, ale berie si svoje miesto. Svetoznámy violončelista - známy svojimi elektrizujúcimi vystúpeniami a ...



Zdieľať
hauser_1920x1005 bratislava_2025 676x354 24.10.2025 (SITA.sk) - Žiadne hranice, žiadne pravidlá, iba hudba.


HAUSER sa nepýta o povolenie, ale berie si svoje miesto. Svetoznámy violončelista – známy svojimi elektrizujúcimi vystúpeniami a rock’n’rollovým prístupom – spúšťa svoj najodvážnejší projekt doteraz: „Music Unites the World“ (Hudba spája svet). Tento projekt nie je len o hudbe. Je to globálna výzva.

Po prvýkrát v histórii sa jeden umelec rozhodol zahrať charakteristickú pieseň z každej krajiny na svete – misiu, ktorá raz a navždy dokazuje, že hudba je jediný jazyk, ktorému rozumie celý svet. „Chcem dokázať, raz a navždy, že hudba spája všetky národy, kultúry a ľudí na tejto planéte. Preto som sa rozhodol zahrať jednu pieseň z každej krajiny. Projekt sa neskončí, kým neodohrám skladbu z každého kúta sveta.“ – povedal HAUSER.
 

Slovenská pieseň – IMT Smile – Ľudia nie sú zlí


„Rozhodol som sa zahrať pieseň Ľudia nie sú zlí, aby som reprezentoval Slovensko. Melódia piesne a jej úprimné posolstvo o dobrote a porozumení hlboko rezonujú s cieľom projektu – spájať ľudí prostredníctvom hudby. Je pre mňa cťou osláviť bohatú hudobnú tradíciu Slovenska touto dojímavou skladbou.“
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Hudobné prevzatie sveta ako žiadne iné


Toto nie je zdvorilo vybratá kolekcia svetovej hudby. Je to surové, elektrické a nepredvídateľné. HAUSER sa pustí do všetkého – od starodávnych ľudových hymien až po virálne popové hity – a pretvorí ich prostredníctvom svojho violončela s „ohňom“, ktorý z neho urobil jedného z najsledovanejších hudobníkov na svete.

Jeho otázka svetu?
„Ktorá krajina bude najhlasnejšia, najdivokejšia, najhrdšia?“

Fanúšikovia môžu sledovať HAUSERA a jeho cestu v reálnom čase na sociálnych sieťach, kde bude zverejňovať exkluzívne vystúpenia, zákulisné momenty a príbehy z tohto celosvetového projektu.

Prečo je to dôležité práve teraz?


V čase, keď sa svet zdá byť viac rozdelený než kedykoľvek predtým, HAUSER prináša iné posolstvo: Hudba je to jediné, čo nás všetkých skutočne spája. Jeho obrovské globálne publikum – milióny fanúšikov, viac ako 4 miliardy zhliadnutí a viac než miliarda streamov – už sleduje. A teraz ho volá najväčšie pódium na svete.

Sledujte Hauserov projekt „Music Unites the World“ na jeho sociálnych sieťach:


Instagram: https://www.instagram.com/hausercello/

Facebook: https://www.facebook.com/hauserofficial

V rámci svojho turné „The Rebel Is Back!“ vystúpi Hauser aj na Slovensku, kde odohrá koncert spolu so špeciálnou hosťkou, ktorou je fenomenálna americká huslistka Caroline Campbell! Už 14. novembra tak čaká fanúšikov v Bratislave koncert plný emócií, vášne a virtuozity.  Nepremeškajte možnosť zažiť jedinečný hudobný večer a zakúpte si vstupenky na koncert online tu https://www.ticketportal.sk/event/HAUSER-THE-REBEL-IS-BACK?ID_partner=60
 
 
 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HAUSER (@hausercello)


 

 

Hauser


14. NOVEMBER 2025 - TIPOS ARÉNA (BRATISLAVA)

vstupenky na koncert online tu https://www.ticketportal.sk/event/HAUSER-THE-REBEL-IS-BACK?ID_partner=60
 



Zdroj: SITA.sk - HAUSER ohlasuje svoju hudobnú revolúciu „Music Unites the World“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudba Koncert PR
