Havarijný stav veže kostolíka v Starom Smokovci sa podarilo zažehnať, na celkovú opravu však nemajú dostatok financií (video)

Kostol v Starom Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Projekt vyhotovil architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Kostol bol postavený vo vysokohorskom alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo. To znamená, že konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Štíty kostola sú bohato vyrezávané a zdobené. Jeho súčasťou sú vitráže na oknách, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou.





18.7.2024 (SITA.sk) - Z veže kostolíka Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, ktorý patrí medzi najkrajšie stavby vo Vysokých Tatrách, už zmizli oceľové podpery. Havarijný stav veže sa podarilo odstrániť.Pre verejnosť bude kostol opätovne otvorený od soboty 10. augusta. Uviedol to pre agentúru SITA člen občianskeho združenia (OZ) Zachráňme poklady Tatier Nosné časti stĺpov veže boli totiž na takmer sto percent zhnité, hrozilo tak, že veža sa pohne. Výmenou stĺpov v predošlých mesiacoch však tomu zabránili. Veľmi zlý stav južných stĺpov veže odhalila v septembri 2023 demontáž vrchných kameňov vstupného schodiska.„To, čo hrozilo, že sa veža nenávratne pohne, to sme odstránili, keď sme vymenili stĺpy. Podpery sme ale nedávali dole, najprv sme všetko vymurovali, podbetónovali vežu,“ vysvetlil Bayer.Podpery demontovali z veže až v stredu. S prácami však neskončili. „Pod vežou pracujeme na kamennej dlažbe, potom sa budú môcť dokončiť drevené obklady vnútorných stĺpov i tie, ktoré sme museli demontovať,“ priblížil člen združenia, ktoré sa o obnovu ikonického kostolíka z roku 1888 usiluje už niekoľko rokov.Samotné opravy kostola, ktorý je sakrálnou kultúrnou pamiatkou, sú rozdelené do niekoľkých etáp. V rokoch 2020 a 2021 vymenili šindeľ na streche, okrem veže, v rámci súčasnej etapy sa venujú záchrane veže. Rozpočet na túto etapu prestavuje 72-tisíc eur, niektoré práce však realizovali murári z Inštitútu zo Žakoviec bezplatne, združenie tak platilo iba za materiál.Financie na celkovú opravu kostola sa snaží získať prostredníctvom zbierky, prispievateľov, či dotácií, prispela aj farnosť, ktorá si zobrala pôžičku. Zároveň OZ čaká na výsledok žiadosti o dotáciu na Ministerstve kultúry SR ešte z konca minulého roka.„Peňazí bude potrebných ďaleko viac, ako sme si pôvodne mysleli. Museli sme demontovať plechové krytia na sokli a zistili sme, že po obvode celého kostola sú dolné nosníky zhnité, pretože za plech zateká dažďová voda,“ popísal Bayer. Situáciu podľa neho komplikujú aj tatranské poveternostné podmienky.„Malo by sa v prácach pokračovať, ale nie je z čoho. Financie potrebné na celkovú rekonštrukciu siahajú k trištvrte miliónu eur, záleží aj od toho, čo je možné spraviť svojpomocne,“ dodal. Katastrofu však podľa jeho slov nepredstavuje interiér kostola, ale exteriér. „Každý dážď je katastrofou, pretože drevá sú narušené, nemajú žiadnu ochranu, omietky sú narušené a nemajú ochranu, a to všetko ukrutne rýchlo degraduje,“ vysvetlil.