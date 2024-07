Maďarsko bude chrániť vzdušný priestor Slovenska až do roku 2025, vyhlásil Pellegrini po stretnutí s prezidentom Sulyokom (video+foto)

Významný ekonomický partner

Spolupráca v oblasti energetiky

Dôležitosť V4

Bojkot maďarského predsedníctva

18.7.2024 (SITA.sk) - Maďarsko bude chrániť vzdušný priestor Slovenska až do roku 2025. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini , ktorý je vo štvrtok na oficiálnej návšteve Maďarska. Pellegriniho v Budapešti prijal maďarský prezident Tamás Sulyok . Stretol sa aj s predsedom národného zhromaždenia Maďarska Lászlom Kövérom Pellegrini sa zúčastnil aj na akte kladenia venca k pamätnej tabuli Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorí po úspešnom úteku z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1944 podali výpoveď o zverstvách páchaných v tábore smrti.Maďarský prezident potvrdil, že vzhľadom na to, že Slovensko aktuálne nedisponuje systémom protivzdušnej obrany ani vojenským letectvom, predĺži Maďarsko ochranu slovenského neba až do roku 2025.Pellegrini zdôraznil, že Maďarsko je významným ekonomickým partnerom.„Som rád, že ekonomická výmena medzi našimi krajinami v posledných rokoch narastá. A nie je to len štatistika, ale sú to reálne fakty. Nedochádza už len k výmene tovarov, ale dochádza už aj k obojstrannej výmene pracovnej sily,“ informoval Pellegrini s tým, že Slováci dennodenne prechádzajú za hranice a pracujú v maďarských fabrikách a firmách, ale aj naopak, maďarskí občania dochádzajú denne dochádzajú za prácou na Slovensko.Podľa Pellegriniho to umožňuje aj zlepšenie hraničnej infraštruktúry. Ako pripomenul, za posledné roky sa zvýšil počet hraničných priechodov zo 16 na 40. Prezident súčasne vyslovil plán v takýchto projektoch pokračovať a sústrediť sa aj na železničné cezhraničné prepojenia, kde vnímajú určitý nedostatok.Pellegrini zdôraznil spoluprácu s Maďarskom aj v oblasti energetiky.„Som veľmi rád, že na stole je projekt, ktorý by mal do roku 2030 výrazne posilniť a zväčšiť kapacitu nášho plynového prepojenia, ktoré opäť zvýši energetickú sebestačnosť, bezpečnosť a stabilitu v danom regióne,“ uviedol Pellegrini, ktorý informoval maďarského prezidenta o dokončení jedného bloku jadrovej elektrárne a o tom, že sa druhý plánuje dokončiť budúci rok.Maďarskému prezidentovi súčasne ponúkol skúsenosti a odbornosť slovenských expertov v jadrovej energetike, aby mohli pomôcť aj Maďarsku pri výstavbe nového jadrového zdroja.Obaja prezidenti sa zhodli na dôležitosti formátu Vyšehradskej štvorky (V4) . Krajiny V4 sa podľa Pellegriniho aj napriek rozdielnym názorom na niektoré oblasti zhodujú v mnohom, ako napríklad v téme nelegálnej migrácie či ochrany a podpory poľnohospodárstva.Obe krajiny súčasne podporujú integráciu krajín Západného Balkánu do EÚ . Podľa maďarského prezidenta je túto integráciu potrebné zrýchliť.„Chcem ako prezident SR povedať veľmi jasne, že SR sa nebude počas predsedníctva Maďarska v Rade EÚ pridávať k pokusom a aktivitám smerujúcim k bojkotu maďarského predsedníctva. Zástupcovia SR sa na primeranej úrovni budú zúčastňovať aktivít maďarskej strany počas predsedníctva. Nevidíme dôvod, aby sme pre suverénny postoj vlády jednej z členských krajín EÚ mali voči nej konať len preto, že sa to niekomu nepáči,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že nie je potrebné niekoho trestať len preto, že sa snaží o dialóg.Pellegrini maďarského prezidenta ďalej uistil, že maďarská komunita žijúca na Slovensku je už dnes integrálnou súčasťou spoločnosti a nevníma žiadne napätie či otvorené problémy.„Potvrdil som úmysel mať poradcu pre menšinové otázky z radov predstaviteľov maďarskej komunity žijúcej na Slovensku,“ povedal Pellegrini s tým, že jeho meno by mohlo byť známe na jeseň. Maďarský prezident súčasne prijal pozvanie na oficiálnu návštevu SR.