Haváriu zdravotníckeho lietadla na Filipínach neprežilo deväť ľudí

Deväť ľudí prišlo v nedeľu 1. septembra o život pri havárii malého zdravotníckeho lietadla, ktoré sa zrútilo v rekreačnej oblasti pri filipínskom hlavnom meste Manila. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 1. septembra (TASR) - Deväť ľudí prišlo v nedeľu o život pri havárii malého zdravotníckeho lietadla, ktoré sa zrútilo v rekreačnej oblasti pri filipínskom hlavnom meste Manila. Stroj po páde zachvátil požiar. Informovala o tom agentúra AFP.Privolaní záchranári našli v zhorenom vraku havarovaného lietadla typu King Air 350 v meste Calamba v provincii Laguna, južne od Manily, deväť tiel.povedal pre AFP jeden z miestnych záchranárov.V mieste havárie utrpeli zranenia dvaja ľudia, ktorých previezli na ošetrenie do nemocnice, uviedla polícia.Na videu, zverejnenom na sociálnych médiách, vidno záchranné vozidlá a sanitky smerovať k horiacej budove, ktorú zachvátili po páde lietadla plamene.Podľa filipínskeho úradu pre civilné letectvo zdravotnícke lietadlo viezlo pacienta a lekárov z južnej časti Filipín do hlavného mesta Manila. Z radarov sa dispečerom stratilo približne 46 kilometrov od metropoly.Stroj sa zrútil do oblasti, kde sa nachádza mnoho letovísk, ktoré sú počas najteplejších mesiacov v roku plné dovolenkárov.