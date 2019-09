Izraelský dron spôsobil požiar v lese, uviedla libanonská armáda

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 1. septembra (TASR) - Izraelské bezpilotné lietadlo narušilo v nedeľu libanonský vzdušný priestor a zhodilo v pohraničnej oblasti zápalný materiál, ktorý spôsobil požiar v borovicovom lese. Oznámila to libanonská armáda.Požiaruviedla izraelská armáda bez ďalších podrobností. Citovala ju agentúra Reuters.Armáda židovského štátu ešte predtým informovala, že z Libanonu boli v nedeľu vypálené na sever Izraela protitankové strely.. Dodala, že reagovala streľbou na "zdroje paľby a na ciele v južnom Libanone".K útoku sa prihlásilo libanonské šiitské hnutie Hizballáh. Vyhlásilo, že zničilo izraelské "vojenské vozidlo" smerujúce do kasární Avivim a usmrtilo či zranilo jeho posádku. Agentúra AFP predtým nesprávne napísala, že išlo o "tank".Podľa AFP izraelská armáda vyzvala Izraelčanov žijúcich do štyroch kilometrov od libanonskej hranice, aby zostali doma a zaistili si ochranu.K incidentu došlo po tom, čo vodca libanonského šiitského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh sľúbil v sobotu odvetu za údajný minulotýždňový izraelský útok bezposádkovými lietadlami.Údajný izraelský dron sa zrútil v južnej časti Bejrútu, ktorý je baštou hnutia Hizballáh, zatiaľ čo ďalší vybuchol a zrútil sa v blízkosti prvého.Izrael sa k nasadeniu dronov v Bejrúte neprihlásil.Podľa agentúry Reuters išlo o prvý podobný incident vo vzťahoch medzi Libanonom a Izraelom za vyše desaťročie.Podľa neoficiálnych zdrojov z regiónu boli izraelské bezpilotné lietadlá - jedno útočné a jedno prieskumné - vyslané k objektu spojenému s vývojom presne navádzaných striel. Podľa Izraela za týmito aktivitami stojí Irán, ktorý bojovníkov Hizballáhu dlhodobo podporuje.