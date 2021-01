Havarovaný Boeing prešiel len nedávno kontrolou, lietadlo bolo plne funkčné

Turbína s poškodenou lopatkou

Lokalizovali polohu čiernych skriniek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Lietadlo indonézskej spoločnosti Sriwijaya Air, ktoré sa v sobotu zrútilo do Jávskeho mora, prešlo minulý mesiac kontrolou letovej spôsobilosti.Boeing 737-500 bol od marca do decembra uzemnený v dôsledku pandémie koronavírusu a kontrolu úspešne absolvoval 14. decembra, uviedlo indonézske ministerstvo dopravy, na ktoré sa odvoláva spravodajský portál BBC.O päť dní neskôr mal stroj svoj prvý let bez pasažierov a 22. decembra ho znova začali používať na komerčné lety.Indonézska Národná komisia pre bezpečnosť dopravy (KNKT) zase informovala, že predbežné zistenia dokazujú, že lietadlo bolo pred dopadom stále funkčné a nedotknuté.Šéf komisie Soerjanto Tjahjono uviedol, že teóriu o výbuchu lietadla vyvrátil nález disku turbíny lietadla s poškodenou lopatkou.Podľa predbežných zistení lietadlo v sobotu o 14:36 miestneho času dosiahlo výšku 3,3 kilometra, potom o štyri minúty prudko kleslo na 76 metrov a následne prestalo vysielať dáta. Príčina nehody je stále neznáma.Let SJ182 havaroval krátko po vzlietnutí z letiska v Jakarte. Na jeho palube bolo 62 ľudí - 50 pasažierov, vrátane siedmich detí a troch bábätiek, a 12 členov posádky. V pondelok polícia identifikovala prvú obeť, je ňou 29-ročný steward Okky Bisma.V mori naďalej pokračuje pátranie po čiernych skrinkách z lietadla. Pátracie tímy lokalizovali ich polohu a prehľadávajú vody, aby ich mohli vytiahnuť na hladinu. KNKT však v utorok informovala, že prístroj používaný pri lokalizácii mal "technické problémy alebo poškodenie" a čakajú na nový, ktorý má prísť zo Singapuru.Zatiaľ je nejasné, ako poškodený stroj ovplyvní hľadanie. Tímy už vo vode našli niektoré časti lietadla, časti ľudských tiel či oblečenie.