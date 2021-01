Pred cestou do Veľkej Británie potrebujete negatívny test na COVID-19, karanténa vás však neminie

Možné skrátenie karantény

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci, ktorí do Spojeného kráľovstva cestujú letecky z krajín nenachádzajúcich sa na zozname takzvaných bezpečných krajín, sa musia ešte pred začiatkom cesty preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 . Ten by nemal byť starší ako 72 hodín.Slovensko sa na britskom zozname bezpečných krajín nenachádza, táto povinnosť sa teda vzťahuje aj na jeho občanov. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Pre všetkých cestujúcich aj napriek negatívnemu testu naďalej platí povinná desaťdňová samoizolácia s možnosťou jej skrátenia po piatich dňoch.„Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva,“ upozorňuje rezort diplomacie.V prípade, že občania pricestujú do Spojeného kráľovstva na kratšie obdobie, sú povinní celý tento čas zotrvať v samoizolácii a dovolený je iba presun z a na letisko.Britská vláda vyhlásila od utorka 5. januára 2021 v poradí tretí, najprísnejší lockdown, ktorý by mal predbežne trvať do 15. februára. Zatvorené sú základné školy, stredné školy a všetky obchody s výnimkou predaja základných potravín a liekov.