Havasi opäť na Slovensku. Na šou, ktorú si zamilujete, pozývajú aj známe osobnosti

Na čo sa môžete tešiť?

HAVASI

28.11.2024 (SITA.sk) -HAVASI Symphonic:, výnimočná hudobná šou spájajúca klasickú virtuozitu s modernými a dynamickými prvkami, zavíta už v decembri na Slovensko. Koncerty sa uskutočnia v Bratislave v. Havasi, ktorý získal celosvetové uznanie najmä pre schopnosť osloviť rôznorodé publikum, ponúkne divákom nezabudnuteľnú dávku emócií, ako výsledok spojenia klasickej hudby so silou moderného umenia. Tento jedinečný večer si nenechajú ujsť ani známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré srdečne pozývajú fanúšikov stať sa rovnako jeho súčasťou.Pozvánka na koncert s osobnosťami:Vstúpte aj vy do magického hudobného sveta Havasiho. Lístky na koncerty v Bratislave a Košiciach sú dostupné na portáli Predpredaj.sk . Príďte si vychutnať predstavenie, ktoré vás pohltí od prvého tónu a zanechá vo vás neopakovateľné dojmy.Tento jedinečný hudobný zážitok, ktorý minulý rok premiérovo očaril fanúšikov na Slovensku a v Čechách, prinesie do Bratislavy a Košíc program plný emócií, energie a nečakaných hudobných spojení. Na jednom pódiu sa stretnú sólový klavír, symfonický orchester, rocková kapela a svetoví sólisti, ktorí spoločne vykreslia pestré hudobné scény doplnené najmodernejšími zvukovými a svetelnými technológiami. HAVASI SYMPHONIC je nielen hudobnou udalosťou, ale taktiež originálnou výpravou plnou inovácií, vášne a zimomriavkových momentov.HAVASI, absolvent Hudobnej akadémie Franza Liszta, je celosvetovo uznávaný klavírny virtuóz a jeden z najfascinujúcejších súčasných skladateľov, ktorý spája klasickú tradíciu s moderným výrazom. Jeho originálne skladby, plné osobnej emócie a kreativity, zaujali publikum v celosvetovom meradle, vrátane prestížnych sál ako Carnegie Hall v New Yorku, Opera House v Sydney či Wembley Arena v Londýne. Havasi je unikátny tým, že predvádza výlučne vlastnú hudbu, čo vytvára unikátne spojenie medzi ním a jeho divákmi. Havasiho vystúpenia, navrhnuté v spolupráci s top svetovými kreatívnymi odborníkmi, spájajú virtuozitu s veľkoleposťou Las Vegas, vďaka čomu dokážu osloviť milovníkov hudby všetkých generácií.Informačný servis