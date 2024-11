K. Knechtová predstavila v Prešove s úspechom koncertný projekt Svety

Speváčka, skladateľka aj gitaristka a klaviristka Katarína Knechtová je v týchto dňoch na koncertnom turné, ktorému dala názov Svety. Po Trenčíne a Bratislave bol utorok večer (26. 11.) treťou zastávkou úspešnej speváčky rodný Prešov a Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského.





Prvým prekvapením pre návštevníkov koncertu bola scéna, ktorá predstavovala skôr divadelnú inscenáciu než koncertné pódium. A to mnohí z divákov nevedeli, že ju navrhol renomovaný dizajnér tak, aby ju bolo možné postaviť v rôznych priestoroch a vyrábala sa v Londýne. Na javisku divadla spolu so zvukovou a svetelnou projekciou umocnila zážitok z koncertu.Katarína ponúkla 15 skladieb zo svojej sólovej tvorby aj z éry so skupinou Peha v špeciálnych aranžmánoch, ako ich fanúšikovia doteraz nepočuli. Boli nimi Fea, Naoko spím, Krajinou, Pocit, Bezpečné priepasti, Slnečná balada, Za tebou, Spomaľ, Muoj Bože, Svety, Donekonečna, Tieňohra, Tu sme doma, Rezonancia a na záver hit Život nás má rád. Všetky iba v sprievode dvoch klavírov, za ktorými boli Adam Kuruc a Martin Šenc.Diváci boli v úvode prekvapení, postupne akceptovali toto hudobné poňatie a nešetrili dlane ani hlasivky. Záver koncertu možno prirovnať k športovému podujatiu, keď po záverečnej piesni Život nás má rád dostala Katarína dlhotrvajúci standing ovation so skandovaným potleskom "Katka, Katka"."Koncert sa volá Svety pre to, lebo sme chceli vytvoriť úplne iný svet, koncertný svet, ktorý je nový, výnimočný, ktorý spôsobí, že ľudia, ktorí prídu na tento koncert, sa ocitnú v úplne inom svete. Myslím, že sa nám to podarilo, vidím to na tvárach ľudí, ktorí sedia v hľadisku a sú ohromení, na aký koncert to vlastne prišli. Albumom Svety som sa inšpirovala k celému projektu," povedala po skončení koncertu pre TASR speváčka.Na koncert v rodnom Prešove sa veľmi tešila a cítila aj veľkú zodpovednosť. "Doma má človek najväčší rešpekt, prídu ľudia, ktorých máš rád, ktorí ťa poznajú, chceš podať najlepší výkon. A práve tá snaha ťa niekedy blokuje. Musím povedať, že prešovské publikum bolo zatiaľ najvážnejšie, intenzívnejšie to prežívalo, bolo vtiahnuté do deja. Projekt Svety je výsledkom našej viac ako rok trvajúcej prípravy a práce," dodala pre TASR Katarína.