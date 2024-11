Havasi Symphonic 2024: Ikona moderného klavírneho umenia a symfonickej hudby sa vracia na Slovensko!

Šou, ktorú musíte zažiť

Na čo sa môžete tešiť?

18.11.2024 (SITA.sk) -HAVASI — Ad Martem and Lacrimosa:Havasi, absolvent prestížnej Hudobnej akadémie Franza Liszta, sa vďaka výnimočnému nadaniu etabloval na hudobnej scéne ako jedna z najvýraznejších osobností súčasného umenia vôbec. s viac ako 500 000 predanými vstupenkami a vypredanými sálami, akými sú Wembley Arena v Londýne, Carnegie Hall v New Yorku či Opera v Sydney, dokázal, že jeho precítenie hudby nepozná hranice. Na rozdiel od mnohých umelcov svojej doby, Havasi hrá výlučne vlastné diela, čím vytvára jedinečný okamih – autentický a emocionálne hlboký kontakt medzi ním a publikom. Jeho tvorba je bezkonkurenčnou oslavou spojenia klasickej techniky a moderného štýlu, ktorá dokáže ohúriť nielen milovníkov tradičnej hudby, ale i tých, ktorí preferujú súčasné žánre.Havasiho priaznivci sa zhodujú, že HAVASI SYMPHONIC je viac než len koncert. v spolupráci s kreatívnym tímom, ktorý by azda nemohol tak efektívne fungovať bez režiséra Briana Burkea a vizuálneho dizajnéra Gillesa Papaina, známych z Cirque du Soleil a ďalších svetových produkcií, Havasi premenil svoju šou na dychberúcu audiovizuálnu výpravu. Na pódiu sa stretávajú symfonický orchester, rocková kapela, zbor i svetoví sólisti, vytvárajúci spoločne dokonalú hudobnú cestu, na ktorú nezabudnete ešte dlho po jej skončení. Vďaka kombinácii technológií, dôkladného osvetlenia a pohlcujúceho zvuku vzniká atmosféra, ktorá pripomína tie najlepšie predstavenia z Las Vegas, avšak s dôrazom na zachovanie precíznosti, noblesy a krásy klasickej hudby.HAVASI Symphonic — Behind the Scenes:V rámci HAVASI SYMPHONIC 2024 čaká divákov úchvatná paleta hudobných vnemov a nálad – od krehkých klavírnych melódií až po dynamické, energické, orchestrálne výbuchy. Havasi prenesie slovenských poslucháčov do sveta, kde sa stretáva klasická virtuozita s modernou energiou, doplnená o efekty, ktoré prenesú tento magický večer do absolútnych výšin. Nenechajte si ujsť možnosť precítiť naživo umenie, ktoré fascinuje ľudí po celom svete, a ktoré iba zriedka nájdete v našich končinách. HAVASI SYMPHONIC 2024 prichádza so svojím pútavým programom, aby vás preniesol na nezabudnuteľnú hudobnú výpravu. Zabezpečte si vstupenky už dnes a pripravte sa na podujatie, ktoré si právom zaslúži prívlastok neopakovateľné.Vstupenky sú dostupné na: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/havasi-symphonic-2024/ Informačný servis