Kontroly na svojich hraniciach vykonáva čoraz viac členov EÚ, v decembri k nim pribudne ďalšia krajina

Čo najmenšie obmedzenie dopravy

Kontroly ako posledná možnosť

17.11.2024 (SITA.sk) - Kontroly na hraniciach vykonáva čoraz viac členských štátov Európskej únie . Najnovšie o ich zavedení rozhodlo Holandsko. Ide o opatrenie v rámci boja proti nelegálnej migrácii. Podobné opatrenia v septembri na hraniciach s ďalšími susedmi prijalo Nemecko.Obe krajiny sú pritom súčasťou schengenského priestoru, zóny bez hraničných kontrol, ktorá zahŕňa väčšinu členských štátov Európskej únie.„Je čas konkrétnym spôsobom riešiť nelegálnu migráciu a pašovanie migrantov. Preto od začiatku decembra začneme v Holandsku znovu zavádzať hraničné kontroly,“ uviedla vo vyhlásení ministerka pre migráciu Marjolein Faberová z krajne pravicovej Strany za slobodu po tom, ako tomuto kroku dala zelenú vláda. Opatrenie nadobudne účinnosť 9. decembra.Holandsko má stovky pozemných hraničných priechodov so susedným Nemeckom a Belgickom. Podľa Faberovej sa hraničné kontroly musia vykonávať s čo najmenším obmedzovaním dopravy.Nemecko začalo s podobnými kontrolami v septembri na hraniciach s Francúzskom, Holandskom, Belgickom, Luxemburskom a Dánskom. Už od minulého roka pritom Nemci vykonávajú kontroly na hraniciach s Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Švajčiarskom.Kontroly na svojich hraniciach však uplatňuje aj Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.Podľa EÚ môžu členské štáty dočasne obnoviť kontroly na takzvaných vnútorných hraniciach v Únie v prípade vážneho ohrozenia, napríklad vnútornej bezpečnosti. Kontroly na hraniciach by sa však mali uplatňovať ako posledná možnosť vo výnimočných situáciách a musia byť časovo obmedzené.Aj Slováci sa 35 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá bola začiatkom otvárania hraníc, s dočasnými kontrolami stretávajú. Len začiatkom tohto roka dočasné hraničné kontroly cestujúcich zo Slovenska ukončili Česi a Poliaci. „Voči Slovenskej republike má aktuálne zavedené dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach Rakúska republika,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Martina Sláviková Kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českou republikou Rakúsko plánuje vykonávať do 15. apríla budúceho roka. Sloboda pohybu osôb cez vnútorné hranice členských štátov Európskej únie bola v plnej miere dosiahnutá až vytvorením schengenského priestoru v roku 1995. Slovenská republika je členom schengenského priestoru od decembra 2007.