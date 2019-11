Havelka o filme Vlastníci: Je to smiech, ktorý uvoľňuje frustráciu

Foto: CInemArt SK

Bratislava 24. novembra - Tento týždeň spestrila program slovenských kín česká komédia Vlastníci. Ide o celovečerný debut divadelného režiséra, dramatika a herca Jiřího Havelku. Film o schôdzi spoločenstva vlastníkov bytového domu ponúka výstižný a vtipný obraz súčasnej, nielen českej spoločnosti so všetkými jej prednosťami i neduhmi.



"Je to komédia, ale dá sa na ňu pozerať z mnohých rôznych stránok, sú ľudia, ktorí sa možno nebudú toľko smiať a baviť. Je to skôr také, že sa človek smeje úľavou, je to smiech, ktorý uvoľňuje ventil frustrácií," povedal pre TASR Havelka, ktorému sa podarilo sfilmovať silnú emočnú situáciu v podobe schôdze spoločenstva vlastníkov bytového domu, ktorú sám zažil. "Pre mňa to boli silné hraničné emočné zážitky. Mal som pocit, že keď sa nájde správa forma, ako to predať, že sa v tom môžu nájsť a projektovať svoje veci aj ďalší ľudia."



Film Vlastníci hovorí o tom, ako sa ľudia majú dohovoriť, pretože okrem bytu, ktorý každý z filmových hrdinov vlastní, majú tiež dom, v ktorom sú ich bytové jednotky sústredené. "A ten potrebuje údržbu. Na tejto platforme sa objavuje to najlepšie i to najhoršie z človeka," poznamenal režisér a scenárista komorného, čisto hereckého filmu, ktorý nakrútili v pražských Holešoviciach za desať dní, z toho v jednej miestnosti sa natáčalo len osem dní. "Celé to stálo na scenári a hereckých akciách. Znie to tak, že to bude divadelné a trochu nedynamické v jednej miestnosti, ale ja dúfam, že sa tam dynamiky dosahuje vo vzájomných vzťahoch, v alianciách, ktoré sa menia a v tom, aké taktiky jednotlivé postavy používajú na to, aby dosiahli svoje," vysvetľuje Havelka.



Pri písaní scenára čerpal z vlastných skúseností so spoločenstvom vlastníkov bytov, ale aj s rôznych komisií a schôdzí, na ktorých sa zúčastňoval v akademickom svete. "Sú situácie, kde sa normálne bavíte s človekom bez nutných sociálnych masiek a potom zrazu príde trochu iná platforma, a tí ľudia sa záhadne menia, pretože zrazu majú iné, zištné ciele, usilujú sa o niečo iné. Táto premena a nasadzovanie rôznych sociálnych masiek v rôznych situáciách ma veľmi zaujíma, pretože je to jednak zábavné a jednak tragické."





Havelkovi sa do filmovej komédie podarilo vrátiť Dagmar Havlovú. Oceňovaná herečka, ktorá sa v roku 1997 stala manželkou vtedajšieho českého prezidenta Václava Havla a bola prvou dámou Českej republiky, stvárňuje vo Vlastníkoch pani Horvátovú. Predsedníčku spoločenstva vlastníkov a tiež labilnú matku troch detí hrá Tereza Ramba (Voříšková). Jej manžela a obetavého otecka zasa Vojtěch Kotek. V postave Kubáta, "zatrpknutého bývalého boľševika" sa divákom predstaví Jiří Lábus. V hereckom koncerte nezaostávajú ani David Novotný, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Andrej Polák, Klára Melišková, Stanislav Majer a Kryštof Hádek.



Česká komédia Vlastníci je v kinách od 21. novembra.