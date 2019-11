Petra Černocká, netradičná bosorka Saxana, jubiluje

Petra Černocká vo filme Dívka na koštěti Foto: csfd.cz Foto: csfd.cz

V roku 1949 s narodila česká herečka a speváčka PETRA ČERNOCKÁ, známa z divácky úspešného filmu Dívka na koštěti. Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) – Populárna česká speváčka, herečka aj skladateľka Petra Černocká oslávi 70. narodeniny. Rodáčka z Prahy (24. 11. 1949) hrala od deviatich rokov na klavíri, neskôr prišla éra dievčat s gitarami a Petra ju mala tiež. Z deviatky išla na štátne konzervatórium, ktoré ukončila v roku 1970, vyštudovala spev a hru na klavíri.Ešte ako študentka konzervatória nahrala v marci 1968 so skupinou Pastýři vlastnú skladbu Ovečka. Na konci roku 1969 nastúpila do divadla Semafor. Hrala v inscenácii Besídka v rašeliništi dvojice Šimek - Grossmann, potom prešla k Jiřímu Suchému a hrala v predstaveniach Jonáš a doktor Matrace, Čarodějky a Ten pes je váš.V roku 1970 spolu s Alešom Ulmom spievala na Bratislavskej lýre skladbu Bílou křídou. V júli 1971 nahrala pesničku Jedou vozy, ktorej originál spievala poľská speváčka Maryla Rodowicz. Krátko potom začala jej spolupráca so skupinou Kardinálové Zdeňka Mertu.V roku 1971 si Petra Černocká zahrala hlavnú úlohu mladej čarodejnice Saxany vo filme Dívka na koštěti režiséra Václava Vorlíčka. Táto úloha v roku 1972 vyniesla Černockej divácku cenu Herečka roka. Z tohto filmu je titulná pieseň Saxana, ktorej autormi sú Angelo Michajlov a textár Pavel Kopta. Film aj pesnička jej priniesol popularitu, v ankete Zlatý slávik skončila za rok 1973 na štvrtom mieste, rovnako aj za roky 1974 a 1975.V roku 1975 vydala prvú LP platňu s názvom Lidí se ptej. Hitmi z prvej polovice 70. rokov boli piesne Koukej se mnou si píseň broukej, Hádej mámo, Pouštím po vodě proutí (všetky 1973), Náklaďák, Setkání a Povím slůvek pár (všetky 1975). V roku 1976 hrala v televíznej trilógii Nepokojná láska, ktorú Československá televízia Bratislava nakrútila v roku 1976, aj v slovenskom filme Otec z roku 1981.Po rozchode skupiny Kardinálové účinkovala na koncertoch po boku speváka Jiřího Štědroňa, od polovice 90. rokov vystupuje v recitáloch spolu s gitaristom Jiřím Pracným, svojím druhým manželom. Jej prvým manželom bol spevák Jan Vaculík, neskorší manažér skupiny Kardinálové. Z tohto manželstva má dcéru Barboru Vaculíkovú, speváčku, členku skupiny Yellow Sisters. V roku 2003 vydala autobiografickú knihu Co mě maminky (ne)naučily. V roku 2011 mal premiéru film režiséra Václava Vorlíčka Saxána a lexikón kúziel, čo je pokračovaním Dívky na koštěti. Petra Černocká v ňom hrá opäť hlavnú úlohu.Na svojom konte má desať albumov, v roku 2006 vyšla kompilácia Se mnou si píseň broukej/20x Petra Černocká a v novembri 2006 aj nový štúdiový album s názvom Souhvězdí střelce. K životnému jubileu, 60. narodeninám, vyšla 20. novembra 2009 kompilácia jej najväčších hitov Pop Galerie Petra Černocká. K 70. narodeninám jej Supraphon vydal v digitálnej forme dve kompilácie, ktoré sú určené pre digitálne obchody, a to Singly (1968-1979) a Singly (1980-1989).