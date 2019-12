Haviarske betlehemy pomáhali baníkom prekonať obdobia núdze

Na snímke je maľovaný papierový betlehem z rokov 1930 až 1940 od neznámeho autora. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Do čias habsburskej monarchie za panovania Františka Jozefa I., keď si baníci v zimnom období privyrábali výrobou betlehemov, zavedie návštevníkov aktuálna vianočná výstava na Starom zámku v Banskej Štiavnici s názvom Pod betlehemskou hviezdou. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 25. decembra (TASR) - Do čias habsburskej monarchie za panovania Františka Jozefa I., keď si baníci v zimnom období privyrábali výrobou betlehemov, zavedie návštevníkov aktuálna vianočná výstava na Starom zámku v Banskej Štiavnici s názvom Pod betlehemskou hviezdou.uviedla pre TASR etnologička a autorka výstavy Zuzana Denková.Inšpiráciou na výstavu bola podľa jej slov poviedka Jozefa Horáka Haviarsky betlehem, ktorá poukazuje na to, že v každom takomto diele sa nachádza pečať baníckeho života, a to v kulisách betlehemského príbehu či tvárach betlehemských postáv. Ide napríklad o aušusníkov, teda baníkov v slávnostných uniformách, ktorí sa klaňajú pred svätou rodinou a v ruke držia dar - kus rudy, či situovanie maštaľky do banskej štôlne.uviedla Denková.V časoch vtedajšej hospodárskej krízy nečakali baníkov a ich rodiny sviatky s bohato prestretými stolmi a darčekmi." priblížila Denková.Výstava prezentuje celkom 12 betlehemov. Podľa Denkovej sú vystavené betlehemy od profesionálov, ako napríklad diela od Jána Šulca zo Štefultova, ktorý bol absolventom rezbárskej školy na Piargu a pre ktorého je charakteristická precízna rezba. Výstava však prezentuje aj betlehemy, ktoré sa nevyznačujú až takou mierou profesionality, ale, naopak, zaujmú svojím naivným pohľadom na stvárňovanú problematiku.Insitnú rezbu na výstave zastupujú betlehemy Štefana Červeňa či Štefana Horáka, ktorí svoje figúrky aj odeli a vytvorili tak úplne iný charakter betlehemského stvárnenia." podotkla Denková s tým, že v takýchto domácnostiach mali papierové betlehemy. Pre ne bolo v lokalite Banskej Štiavnice typické to, že hranu dosky s rozloženým betlehemom prekrýval maľovaný salaš.vysvetlila Denková.Návštevníci výstavy môžu vkročiť aj do dobovej baníckej izby, kde za zvukov kolied uvidia, ako baníci kedysi trávili vianočné sviatky. Aj keď malo inštalovanie betlehemu pre vtedajších baníkov veľký význam, nie každý si ho mohol dovoliť.dodala etnologička s tým, že betlehemy sa tiež dedili.O tom, že táto predvianočná tradícia bola kedysi veľmi silná, svedčia aj spomienky na betlehemy na pracoviskách či v živnostenských prevádzkach v meste. Napríklad vo výklade známeho banskoštiavnického pekára kedysi každý deň inštalovali jednu figúrku, do Štedrého večera tak bol inštalovaný celý betlehem.Výstava Pod Betlehemskou hviezdou bude na Starom zámku v Banskej Štiavnici verejnosti prístupná do 29. februára 2020.