Vianoce boli obdobím, s ktorým sa v minulosti spájalo najviac mágie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) – Predsviatočné týždne a Vianoce boli v minulosti obdobím roka, s ktorým sa spájalo najviac ľudovej mágie. Pre TASR to uviedla etnologička Emília Mázorová, podľa ktorej to bolo, okrem iného, ovplyvnené aj skutočnosťou, že v tomto čase sú najdlhšie noci a málo svetla.ozrejmila etnologička s tým, že všetky súvisiace zvyky, obrady, rituály či vinše slúžili na zabezpečenie prosperity.Vo veľkej miere sa podľa nej tiež využívala ľúbostná mágia, ako napríklad vkladanie lístočkov s menami dievčat do halušiek a ktorá vyplávala na povrch, to sa malo prvé vydať. „konkretizovala Mázorová, podľa ktorej sa v tomto čase vyskytovali aj isté predkresťanské prvky.Spomínané obdobie sa začínalo na Martina, pričom za významné dni boli podľa etnologičky považované aj Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš a Lucia. Jeho časť sa nazývala stridžie dni, ktoré vyvrcholili práve na spomínanú Luciu.Počas predsviatočného obdobia a Vianoc sa však rozvíjala i ľudová slovesnosť, ľudia si rozprávali rôzne povesti, rozprávky a povery. Samotné Vianoce sa v niektorých oblastiach Slovenska nazývali i Kračún a Štedrý večer zase Dohviezdnym večerom.