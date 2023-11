Hayesová prevezme tím USA a bude najlepšie platená trénerka na svete

Angličanka Emma Hayesová prevezme na budúci rok reprezentáciu žien USA a stane sa najlepšie platenou futbalovou trénerkou na svete. Súčasná kormidelníčka ženského tímu FC Chelsea bude mať podľa zámorských médií ročný plat vo výške 1,6 milióna amerických dolárov, rovnaký ako tréner americkej mužskej reprezentácie Gregg Berhalter.





"Je pre mňa obrovská česť, že som dostala príležitosť trénovať najúžasnejší tím v histórii svetového futbalu," uviedla v oficiálnom komuniké Hayesová, ktorá by mala podpísať kontrakt do roku 2027. Vo funkcii nahradí Vlatka Andonovského. Ten rezignoval vlani v auguste po nevydarenom svetovom šampionáte, keď spolufavoritky turnaja Američanky vypadli už v osemfinále. Tím USA odvtedy dočasne vedie Twila Kilgoreová.Štyridsaťsedemročná Hayesová patrí medzi najúspešnejšie trénerky na svete, s Chelsea získala od roku 2012 šesť anglických titulov a päť triumfov v Pohári FA. V roku 2021 sa dostala s londýnskym klubom do finále Ligy majstrov a vyhlásili ju za trénerku roka podľa FIFA. Na lavičke Chelsea zostane do konca prebiehajúcej sezóny a tím USA prevezme dva mesiace pred štartom olympijského turnaja v Paríži, kde budú Američanky obhajovať bronz z Tokia.Hayesová má za úlohu vrátiť USA na futbalový trón. Zámorský tím dlho kraľoval ženskému futbalu - na konte má rekordné štyri tituly z MS (1991, 1999, 2015, 2019) i rekordné štyri prvenstvá na OH (1996, 2004, 2008, 2012). Svoju trénerskú kariéru začala práve v USA v roku 2001 v tíme Long Island Lady Riders, pripomenula agentúra AFP.