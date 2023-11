Turnaj majstrov: Sinner zdolal Djokoviča, Tsitsipas pre problémy s chrbtom odstúpil

Taliansky tenista Jannik Sinner zdolal pred domácim publikom v Turíne na turnaji majstrov svetovú jednotku Novaka Djokoviča 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2). V zelenej skupine tak má ako jediný na konte dve víťazstvá. Djokovič spoznal trpkosť prehry po 19 dueloch.





Zápas priniesol od úvodu vyrovnaný boj, v prvých desiatich gemoch prvého setu si obaja hráči udržali podanie. Jedenásty však už Djokovič nedokázal získať vo svoj prospech, hoci v ňom viedol 40:0. Sinner však následne uhral päť výmen v sérii pri podaní súpera a následne set úspešne dopodával. V rovnakom duchu sa niesol aj druhý set. V prvých dvanástich hrách obaja tenisti nielenže nestratili podanie, ale svojho súpera nepustili ani k jedinému brejkbalu. Rozhodnúť tak musel tajbrejk a Djokovič v ňom využil svoj druhý setbal.V rozhodujúcom sete sa Sinner dostal ako prvý k brejkbalu a hneď ho využil na 4:2. Lenže Djokovič ihneď protivníka rebrejkol a duel sa opäť vyrovnal. O všetkom musela rozhodnúť skrátená hra tretieho setu. Tú Talian ovládol, keď uhral úvodných päť výmen a premenil napokon tretí mečbal.Sinner dokázal Djokoviča zdolať prvýkrát v kariére vo štvrtom vzájomnom súboji na okruhu ATP. "Veľa to pre mňa znamená. Keď vyhráte nad svetovou jednotkou, ktorá má na konte 24 grandslamových titulov, tak sa to samozrejme zaradí na vrchol doterajšej kariéry. Rozhodujúce loptičky zápasu som dnes zvládol výborne. Po prehratom druhom sete som trochu cítil napätie, bolo to náročné, ale spolu s fantastickým publikom sme to zvládli. Neexistuje lepšie miesto na zdolanie svetovej jednotky ako tu v Turíne," tešil sa Sinner bezprostredne po zápase.Djokovič pochválil výkon domáceho hráča: "Odohral fantastický zápas a preto mu patrí gratulácia. V najdôležitejších momentoch zahral vynikajúco a absolútne si zaslúžil vyhrať. Hlavný rozdiel bol v tom, že v kľúčových fázach bol odvážnejší, kým ja som nebol dostatočne agresívny."V prvom utorkovom stretnutí si Dán Holger Rune pripísal víťazstvo, keď mu za stavu 2:1 skrečoval Grék Stefanos Tsitsipas. Duel trval iba 15 minút. "Samozrejme, že som nechcel vyhrať takýmto spôsobom. Všimol som si už v jeho prvom stretnutí, že pri podaní nie je niečo v poriadku," povedal po krátkom zápase Rune podľa DPA.Tsitsipas po stretnutí informoval, že z turnaja odstupuje pre bolesti chrbta. "Ospravedlňujem sa fanúšikom, ktorí ma prišli dnes podporiť. Som znechutený, že som dnes nemohol zápas dohrať. Na kurte som sa cítil príšerne. Robil som, čo som mohol, aby som sa na duel pripravil, ale nefungovalo to. Bolesť bola priveľká," vysvetlil svoje rozhodnutie Tsitsipas podľa AFP. Gréka nahradí Hubert Hurkacz. Poliak si zahrá proti Novakovi Djokovičovi, no zo skupiny už nemôže postúpiť.

turnaj majstrov - zelená skupina:



Jannik Sinner (Tal.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2)

Holger Rune (Dán.-8) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-6.) 2:1 - skreč







tabuľka:



1. Jannik Sinner (Tal.) 2 2 0 4:1 2



2. Novak Djokovič (Srb.) 2 1 1 3:3 1



3. Holger Rune (Dán.) 2 1 1 3:2 1



4. Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 2 0 2 0:4 0